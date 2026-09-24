Що святкують 24 вересня в Україні та світі

24 вересня у світі відзначають Всесвітній день моря під егідою Міжнародної морської організації ООН, Всесвітній день досліджень раку та Всесвітній день горили, а Південно-Африканська Республіка святкує День спадщини. У церковному календарі за новим стилем вшановують святу первомученицю й рівноапостольну Теклу Іконійську та преподобного Силуана Афонського, пише УНН.

Всесвітній день моря (World Maritime Day)

Офіційна міжнародна дата ООН, заснована на 10-й сесії Асамблеї Міжнародної морської організації (IMO) у 1978 році, яка традиційно припадає на один із останніх днів вересня.

Подія присвячена забезпеченню безпеки судноплавства, захисту морського середовища від забруднення суднами та наголошенню на ключовій ролі торгової автомобільно-морської логістики, адже понад 80% обсягів світової торгівлі здійснюється саме морським шляхом. IMO щороку обирає девіз дня, зосереджуючись на цифровізації судноплавства, декарбонізації флоту та захисті прав моряків.

Всесвітній день досліджень раку (World Cancer Research Day)

Глобальна медична ініціатива, започаткована у 2016 році міжнародним співтовариством онкологічних організацій.

Мета дня - мобілізація світових ресурсів для фінансування фундаментальних та клінічних наукових досліджень у галузі онкології, прискорення розробки інноваційних методів таргетованої та імунотерапії, а також сприяти міжнародній співпраці вчених для подолання ракових захворювань та підвищення виживаності пацієнтів.

Всесвітній день горили (World Gorilla Day)

Екологічна дата, заснована у 2017 році Міжнародним фондом збереження дикої природи імені Дайан Фоссі (Dian Fossey Gorilla Fund) на честь 50-річчя заснування дослідницького центру Карісоке в Руанді.

Подія привертає увагу до загрози повного зникнення гірських та рівнинних горил через браконьєрство, вирубку екваторіальних лісів Африки та збройні конфлікти в регіоні, закликаючи суспільство до підтримки заповідників та екологічного туризму.

У тропічних лісах Конго виявили новий вид мавп

День Незалежності Гвінеї-Бісау

Головне національне свято країни, встановлене на згадку про 24 вересня 1973 року, коли Африканська партія незалежності Гвінеї та Кабо-Верде (PAIGC) під проводом визвольного руху односторонньо проголосила суверенітет і вихід зі складу Португальської колоніальної імперії.

Свято супроводжується урочистими військовими парадами, покладанням квітів до меморіалу визволителів та культурними фестивалями.

День спадщини у Південно-Африканській Республіці (Heritage Day)

Офіційне державне свято, засноване у 1996 році урядом Нельсона Мандели для вшанування різноманітної культурної, мовної та етнічної спадщини "Райдужної нації".

День закликає південноафриканців зберігати традиції своїх народів (зулу, коса, бурів, індійців тощо), а також супроводжується неофіційною, але загальнонаціональною традицією "День Брааї" (Braai Day), коли родини збираються за приготуванням м'яса на відкритому вогні.

День Республіки в Тринідад і Тобаго

Державний пам'ятний день на честь ухвалення 24 вересня 1976 року республіканської конституції та першого засідання республіканського парламенту після того, як острівна країна остаточно відмовилася від статусу конституційної монархії з британським монархом на чолі держави.

У Тринідаді і Тобаго затримали український літак із вибухівкою

День пам'яті святої первомучениці і рівноапостольної Текли Іконійської

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святої первомучениці і рівноапостольної Текли (Фекли) Іконійської - учениці апостола Павла I століття, яка, захопившись його проповіддю, прийняла обітницю дівoцтва та відмовилася від шлюбу із багатим язичником.

За свою віру вона зазнала багатьох переслідувань, була кинута на спалення та на пошматування диким звірам, але чудесним чином залишилася неушкодженою, після чого жила в молитовному подвигу в Селевкії.

Також у цей день згадують преподобного Силуана Афонського (XX ст.) - подвижника Святої Гори Афон, чиї духовні твори про смирення та любов до ворогів стали важливою частиною сучасної богословської спадщини, а також відзначають шанування Касперівської ікони Божої Матері, яка вважається покровителькою Одеси та Півдня України.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять преподобної Теодори Олександрійської - християнської подвижниці V століття, яка через глибоке каяття потай від чоловіка пішла до чоловічого монастиря під іменем Феодор, де провадила суворий чернечий послух, витримувала важку працю і лише після її смерті братія дізналася правду про її жіночу суть.

Також згадують преподобного Єфросина кухаря, який подвизався на монастирській кухні в IX столітті та за свою смиренність і молитовний подвиг був удостоєний видіння Раю.

росіяни прицільно вдарили по храму святого Іоанна Предтечі у Краматорську, є поранені