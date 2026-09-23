Українців попередили про перебої в роботі мереж та послуг зв’язку

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) попередила про тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв’язку через атаки рф, передає УНН.

Через постійні російські атаки телекомунікаційна інфраструктура також зазнає пошкоджень. Унаслідок цього можуть спостерігатися тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв’язку - йдеться у повідомленні.

Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та стабілізацією роботи мереж.

У Нацкомісії також закликали з розумінням поставитися до можливих перебоїв.

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