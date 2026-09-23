Українців попередили про перебої в роботі мереж та послуг зв’язку
Київ • УНН
Російські атаки пошкоджують телекомунікаційну інфраструктуру України. Фахівці відновлюють мережі та стабілізують роботу послуг.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) попередила про тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв’язку через атаки рф, передає УНН.
Через постійні російські атаки телекомунікаційна інфраструктура також зазнає пошкоджень. Унаслідок цього можуть спостерігатися тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв’язку
Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та стабілізацією роботи мереж.
У Нацкомісії також закликали з розумінням поставитися до можливих перебоїв.
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