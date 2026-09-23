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ЄС має подолати "втому" від санкцій і посилити тиск на росію - єврокомісар

Київ • УНН

 • 4736 перегляди

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс закликав ЄС не послаблювати підтримку України та посилити економічний тиск на росію.

ЄС має подолати "втому" від санкцій і посилити тиск на росію - єврокомісар

Європа повинна подолати "втому" від санкцій та посилити економічний тиск на москву. На цьому в інтерв'ю Euractiv наголосив комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс після того, як вкрай суперечливі зусилля під керівництвом Франції забезпечили виключення двох російських олігархів із чорного списку блоку, пише УНН.

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Уряди країн блоку повинні "залишатися зосередженими [і] не слабшати чи розпадатися прямо зараз, бо саме цього чекає росія", заявив комісар ЄС з питань економіки в інтерв'ю Euractiv у вівторок, 22 вересня.

"Зрозуміло, що існує певна втома [після] майже п'яти років війни", – додав досвідчений єврокомісар від Латвії.

"Але ми з самого початку зобов'язалися, що продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, продовжувати тиснути на росію стільки, скільки буде потрібно, і важливо дотримуватися цього курсу", - наголосив Домбровскіс.

Його коментарі прозвучали після того, як у вівторок, 22 вересня, ввечері Франції вдалося виключити російсько-узбекистанського олігарха Алішера Усманова з санкційного списку ЄС, що спонукало Люксембург домогтися виключення з цього списку російсько-ізраїльського мільярдера Михайла Фрідмана. Обидва чоловіки перебували під санкціями з 2022 року через їхні зв'язки з воєнними діями володимира путіна.

Шокуючим кроком Латвія заблокувала запропоноване виключення зі списку пізно в понеділок, 21 вересня, але у вівторок під тиском Парижа зняла своє вето. Санкції потребують підтримки всіх 27 країн ЄС.

Зняття санкцій ЄС з Усманова та Фрідмана заблокувала Латвія - переговори тривають22.09.26, 11:45 • 5034 перегляди

Бурхливі події вівторка нагадували епізод у липні, коли останній пакет санкцій ЄС – 21-й з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну – був відкладений на тижні Грецією, яка вимагала винятку із заборони на постачання російського скрапленого природного газу, зазначає видання.

Що пропонує Домбровскіс

На запитання, чи слід змінити режим санкцій ЄС, щоб він не вимагав одностайності – те, що раніше пропонували Німеччина та Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, – Домбровскіс відповів, що це "неможливо негайно", оскільки це вимагатиме змін у договорах ЄС, що, своєю чергою, вимагатиме одностайного схвалення всіх 27 столиць.

Натомість, за його словами, Європа повинна знайти політичну волю, щоб продовжувати підтримувати Україну та посилювати економічний тиск на кремль.

"Було багато мирних ініціатив, - сказав Домбровскіс, маючи на увазі зусилля США щодо припинення війни. - Ми бачили, що росія не зацікавлена ​​в жодній з цих ініціатив. Вона зацікавлена ​​лише в продовженні своєї агресії".

"У такій ситуації… єдиний спосіб – це посилити тиск на росію", – додав він.

"Зрозуміло, що путін і росія не зупиняться самі. Їх потрібно зупинити", - підкреслив Домбровскіс.

ЄС продовжив санкції проти рф, але виключив зі списку олігархів Усманова й Фрідмана - ЗМІ22.09.26, 17:58 • 25654 перегляди

Юлія Шрамко

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