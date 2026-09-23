Памела Андерсон відмовилася від свого правила та з'явилася на публіці з яскравим макіяжем
Київ • УНН
59-річна Памела Андерсон з’явилася на Vogue World у Мілані зі smoky eyes та в золотистій сукні Ferragamo. Це рідкісний вихід із макіяжем від 2023 року.
59-річна Памела Андерсон, яка кілька років майже не користувалася макіяжем на публічних заходах, несподівано повернулася до гламурного образу. Акторка з'явилася з виразним smoky eyes на показі Vogue World у межах Тижня моди в Мілані, повідомляє E! News, пише УНН.
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Андерсон використала чорну підводку, сірі тіні та світло-рожеву помаду. Образ вона доповнила золотистою сукнею-максі Ferragamo та масивними прикрасами.
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Це один із рідкісних випадків із 2023 року, коли зірка "Рятувальників Малібу" з'явилася на червоній доріжці з помітним макіяжем.
Чому Андерсон відмовилася від макіяжу
Раніше акторка пояснювала, що її рішення частіше з'являтися без косметики було особистим вибором, а не публічною заявою.
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Водночас акторка ніколи повністю не відмовлялася від косметики. Зокрема, у 2024 році вона зробила виняток для Met Gala, де з'явилася з макіяжем від візажистки Пет Макґрат.
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