Памела Андерсон відмовилася від свого правила та з'явилася на публіці з яскравим макіяжем

59-річна Памела Андерсон, яка кілька років майже не користувалася макіяжем на публічних заходах, несподівано повернулася до гламурного образу. Акторка з'явилася з виразним smoky eyes на показі Vogue World у межах Тижня моди в Мілані, повідомляє E! News, пише УНН.

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Андерсон використала чорну підводку, сірі тіні та світло-рожеву помаду. Образ вона доповнила золотистою сукнею-максі Ferragamo та масивними прикрасами.

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Це один із рідкісних випадків із 2023 року, коли зірка "Рятувальників Малібу" з'явилася на червоній доріжці з помітним макіяжем.

Чому Андерсон відмовилася від макіяжу

Раніше акторка пояснювала, що її рішення частіше з'являтися без косметики було особистим вибором, а не публічною заявою.

Це так само, як і я – йти проти течії та робити навпаки – розповідала Андерсон, називаючи новий підхід до зовнішності «визвольним, веселим і трохи бунтівним».

Водночас акторка ніколи повністю не відмовлялася від косметики. Зокрема, у 2024 році вона зробила виняток для Met Gala, де з'явилася з макіяжем від візажистки Пет Макґрат.

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