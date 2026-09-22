У Туреччині ідентифікували фрагмент найдавнішого мирного договору

$44.710.0351.370.17
ukenru
17:19 • 3138 перегляди
Українка Таня Муіньо стала режисеркою нової рекламної кампанії Apple для iPhone 18 ProVideo
14:58 • 13985 перегляди
ЄС продовжив санкції проти рф, але виключив зі списку олігархів Усманова й Фрідмана - ЗМІ
Ексклюзив
13:02 • 19728 перегляди
Цей дощ надовго - синоптики дали прогноз на три доби і попередили про прохолодні ночі
12:20 • 29971 перегляди
Як користуватися арештованим рахунком під час воєнного стану
22 вересня, 11:11 • 22279 перегляди
Україна залучила $841 млн від Світового банку на пенсійні виплати
Ексклюзив
22 вересня, 10:20 • 39259 перегляди
Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів
22 вересня, 09:47 • 24165 перегляди
"Фактично унеможливлює відновлення" - росія балістикою атакувала об'єкт Нафтогазу
22 вересня, 09:10 • 20227 перегляди
До 11 годин затримки: які поїзди найбільше відстають від графіка
22 вересня, 08:27 • 16231 перегляди
Сили оборони уразили два російських НПЗ - Генштаб розкрив результат
22 вересня, 05:01 • 28181 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку розпочнеться о 20:15 за Києвом: що обговорюватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
84%
748мм
Популярнi новини
Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 роціPhoto22 вересня, 10:08 • 34016 перегляди
Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану22 вересня, 10:27 • 27549 перегляди
Сибіга зробив заяву щодо слів Мадяра, згадавши про "орбанізм" - Будапешт відповів порівнянням з сільським футболом12:05 • 12339 перегляди
Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає13:06 • 17615 перегляди
Європа посилюватиме авіаційну спроможність для боротьби з лісовими пожежами - Урсула фон дер Ляєн13:46 • 12378 перегляди
Публікації
Європа посилюватиме авіаційну спроможність для боротьби з лісовими пожежами - Урсула фон дер Ляєн13:46 • 12376 перегляди
Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає13:06 • 17611 перегляди
Як користуватися арештованим рахунком під час воєнного стану12:20 • 29971 перегляди
Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів
Ексклюзив
22 вересня, 10:20 • 39259 перегляди
Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 роціPhoto22 вересня, 10:08 • 34014 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Іран
Франція
Реклама
УНН Lite
Смерть сина Сінді Кроуфорд розслідують як підозру на передозуванняVideo14:01 • 8496 перегляди
Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану22 вересня, 10:27 • 27533 перегляди
Нова книга брата принцеси Діани спровокувала словесну війну з королем ЧарльзомVideo22 вересня, 06:39 • 37119 перегляди
Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця22 вересня, 01:07 • 27671 перегляди
Шарліз Терон розповіла, яку пораду дала б собі на початку кар'єри в Голлівуді та про особисту родинну трагедію22 вересня, 00:06 • 28738 перегляди
Актуальне
Техніка
Fox News
Financial Times
Дія (сервіс)
Forbes

У Туреччині ідентифікували фрагмент найдавнішого мирного договору

Київ • УНН

 • 1418 перегляди

Фрагмент Кадешської угоди відповідає статтям 12–20 договору між Рамзесом II і Хаттусілі III. Його знайшли в сучасній Туреччині.

У Туреччині ідентифікували фрагмент найдавнішого мирного договору

Міністерство культури та туризму Туреччини оголосило про нещодавню ідентифікацію фрагмента клинописного тексту, який відповідає статтям 12–20 однієї з перших мирних угод в історії. Йдеться про Єгипетсько-хеттський мирний договір, який також відомий як Кадешська угода. Про це повідомляє Popular Science, передає УНН.

Деталі

Приблизно в 1259 році до н. е., після двох століть періодичних боїв за Кадеш, єгипетський фараон Рамзес II та хеттський цар Хаттусілі III уклали угоду, що стала найдавнішою відомим проголошенням миру в історії людства.

Угоду було підписано приблизно через 15 років після битви під Кадешем.

Археологи ретельно задокументували фрагменти договору, збережені на аккадських клинописних табличках та в ієрогліфах на стінах єгипетських храмів, але нещодавно виявлена частина, знайдена на території сучасної Туреччини, несе в собі значуще послання навіть через 3 200 років після її написання

- йдеться в публікації.

Також у виданні нагадали, що перші фрагменти Кадешської угоди були виявлені під час розкопок на початку XX століття, а копії цього документа у 2001 році навіть були включені до Реєстру "Пам’ять світу" ЮНЕСКО.

Ця спадщина, що збереглася від тисячоліть тому до наших днів, нагадує нам про нашу відповідальність за захист людського життя та гідності. Ми бажаємо вам майбутнього, в якому всі люди, особливо наші палестинські брати, житимуть у безпеці, мирі та спокої

- написав міністр культури Мехмет Нурі Есрой у дописі в соцмережах.

Нагадаємо

У Єгипті археологи виявили неушкоджену гробницю чиновника Сехентіо-Птаха з ритуальними предметами.

Євген Устименко

КультураСвіт
ЮНЕСКО
Туреччина