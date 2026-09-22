У Туреччині ідентифікували фрагмент найдавнішого мирного договору

Міністерство культури та туризму Туреччини оголосило про нещодавню ідентифікацію фрагмента клинописного тексту, який відповідає статтям 12–20 однієї з перших мирних угод в історії. Йдеться про Єгипетсько-хеттський мирний договір, який також відомий як Кадешська угода. Про це повідомляє Popular Science, передає УНН.

Деталі

Приблизно в 1259 році до н. е., після двох століть періодичних боїв за Кадеш, єгипетський фараон Рамзес II та хеттський цар Хаттусілі III уклали угоду, що стала найдавнішою відомим проголошенням миру в історії людства.

Угоду було підписано приблизно через 15 років після битви під Кадешем.

Археологи ретельно задокументували фрагменти договору, збережені на аккадських клинописних табличках та в ієрогліфах на стінах єгипетських храмів, але нещодавно виявлена частина, знайдена на території сучасної Туреччини, несе в собі значуще послання навіть через 3 200 років після її написання - йдеться в публікації.

Також у виданні нагадали, що перші фрагменти Кадешської угоди були виявлені під час розкопок на початку XX століття, а копії цього документа у 2001 році навіть були включені до Реєстру "Пам’ять світу" ЮНЕСКО.

Ця спадщина, що збереглася від тисячоліть тому до наших днів, нагадує нам про нашу відповідальність за захист людського життя та гідності. Ми бажаємо вам майбутнього, в якому всі люди, особливо наші палестинські брати, житимуть у безпеці, мирі та спокої - написав міністр культури Мехмет Нурі Есрой у дописі в соцмережах.

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