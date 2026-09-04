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У Єгипті знайшли неушкоджену гробницю високопоставленого чиновника віком понад 4 тисячі років

Київ • УНН

 • 232 перегляди

У Саккарі археологи виявили неушкоджену гробницю чиновника Сехентіо-Птаха з ритуальними предметами. Поруч знайшли саркофаги й понад 100 ушабті.

У Єгипті знайшли неушкоджену гробницю високопоставленого чиновника віком понад 4 тисячі років

Археологи виявили в некрополі Бубастейон у Саккарі неушкоджену гробницю часів Стародавнього царства, яка належала високопоставленому чиновнику Сехентіо-Птаху. Про це повідомляє Ahram Online, пише УНН.

Деталі

Гробниця складається з похоронної каплиці та фальшивих дверей, на яких збереглися титули її власника. Сехентіо-Птах був Королівським камергером, Наглядачем за всіма справами царя та Хранителем таємниць царських указів.

Особливу цінність для дослідників становить повний набір ритуальних предметів з алебастру. Серед них виявили стіл і плиту для жертвоприношень, а також чашу для очищення. Предмети залишалися на своїх первісних місцях.

Понад 100 фігурок і запечатані саркофаги

За словами представника Верховної ради старожитностей Єгипту Хішама Ель-Лейті, розташування ритуальних предметів допоможе дослідникам краще зрозуміти поховальні обряди та практики Стародавнього царства, яке датують приблизно 2649-2150 роками до н. е.

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Поруч із гробницею археологи також дослідили систему взаємопов'язаних похоронних шахт. Там знайшли людські останки, 3 запечатані кам'яні саркофаги, дерев'яну статую сокола, кераміку, розписний похоронний картонаж та понад 100 фаянсових фігурок ушабті.

Дослідники вважають, що частину похоронних шахт розграбували ще в давнину. Водночас сама гробниця Сехентіо-Птаха збереглася неушкодженою разом із ритуальними предметами, що робить знахідку особливо цінною для вивчення поховальної культури Стародавнього Єгипту.

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Степан Гафтко

КультураСвіт
Єгипет