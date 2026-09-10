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Financial Times
MIM-104 Patriot

Трамп пообіцяв по $5 тисяч кожному дорослому американцю в разі перемоги республіканців на виборах

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Трамп заявив про виплату по $5 тисяч кожному дорослому американцю. Умовою назвав збереження республіканцями контролю над Конгресом.

Трамп пообіцяв по $5 тисяч кожному дорослому американцю в разі перемоги республіканців на виборах

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному дорослому громадянину країни по $5 тисяч, якщо Республіканська партія збереже контроль над обома палатами Конгресу за підсумками проміжних виборів у листопаді. Про це Трамп заявив під час виступу на з'їзді Республіканської партії в Далласі, пише УНН.

Деталі

За словами американського президента, виплати стануть можливими завдяки економічним результатам США.

Якщо республіканці збережуть Палату представників і Сенат США, то завдяки нашому неймовірному економічному успіху… я виплачу кожному дорослому громадянину Сполучених Штатів Америки дивіденди у розмірі $5 тисяч

– заявив Трамп.

Президент порівняв запропонований механізм із виплатою дивідендів компаніями своїм інвесторам.

Трамп не уточнив деталей можливої програми, зокрема джерел її фінансування, механізму виплат та умов, за яких американці зможуть отримати гроші. Обіцянку він пов'язав безпосередньо зі збереженням республіканцями контролю над Палатою представників і Сенатом після листопадових виборів.

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Степан Гафтко

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