Український "Корал" може збивати балістичні ракети – у Defense Express пояснили принцип перехоплення

Українська зенітна ракета "Корал" від ДККБ "Луч" зберегла заявлену можливість боротьби з балістичними цілями, однак принцип її роботи, ймовірно, відрізняється від кінетичного перехоплення PAC-3 MSE. Про це пише Defense Express, аналізуючи оновлену версію ракети, представлену на виставці MSPO 2026, пише УНН.

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"Корал" уперше публічно показали ще у 2021 році. Відтоді ракета суттєво змінилася: її маса зросла з 300 до 450 кг, довжина – з 4,33 до 4,8 метра, а максимальний діаметр – з 260 до 300 мм.

Раніше для "Корала" заявляли дальність ураження до 30 км і висоту до 10 км. У нових характеристиках ці параметри не вказані, однак Defense Express припускає, що після збільшення габаритів вони також могли зрости.

Не прямий удар, а підрив поруч із ціллю

У новій версії ракети немає поясу газодинамічних рулів поперечного керування, який дозволяє виконувати різкі маневри з великими перевантаженнями. Така технологія, зокрема, використовується у ракетах, здатних знищувати балістичні цілі прямим кінетичним ударом.

Саме тому аналітики Defense Express вважають, що "Корал" за принципом протиракетної роботи ближчий до PAC-2 GEM-T. Тобто балістичну ракету він може уражати підривом бойової частини поблизу цілі та потоком уламків, а не прямим зіткненням, як PAC-3 MSE.

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Водночас "Корал" значно легший за PAC-2 GEM-T, маса якої становить близько 900 кг. За габаритами та конструктивною концепцією українська ракета може бути ближчою до перспективної PAC-3 ACE, яка також має активну радіолокаційну головку самонаведення, але не передбачає кінетичного перехоплення.

У Defense Express зазначають, що така спрощена схема може мати ще одну перевагу – потенційно простіше та масовіше виробництво порівняно зі складнішими протиракетами типу PAC-3 MSE.

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