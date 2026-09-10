Украинский «Корал» может сбивать баллистические ракеты — в Defense Express объяснили принцип перехвата

Украинская зенитная ракета «Корал» от ГККБ «Луч» сохранила заявленную возможность борьбы с баллистическими целями, однако принцип её работы, вероятно, отличается от кинетического перехвата PAC-3 MSE. Об этом пишет Defense Express, анализируя обновлённую версию ракеты, представленную на выставке MSPO 2026, пишет УНН.

Детали

«Корал» впервые публично показали ещё в 2021 году. С тех пор ракета существенно изменилась: её масса выросла с 300 до 450 кг, длина — с 4,33 до 4,8 метра, а максимальный диаметр — с 260 до 300 мм.

Ранее для «Корала» заявляли дальность поражения до 30 км и высоту до 10 км. В новых характеристиках эти параметры не указаны, однако Defense Express предполагает, что после увеличения габаритов они также могли вырасти.

Не прямой удар, а подрыв рядом с целью

В новой версии ракеты отсутствует пояс газодинамических рулей поперечного управления, который позволяет выполнять резкие манёвры с большими перегрузками. Такая технология, в частности, используется в ракетах, способных уничтожать баллистические цели прямым кинетическим ударом.

Именно поэтому аналитики Defense Express считают, что «Корал» по принципу противоракетной работы ближе к PAC-2 GEM-T. То есть баллистическую ракету он может поражать подрывом боевой части вблизи цели и потоком осколков, а не прямым столкновением, как PAC-3 MSE.

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В то же время «Корал» значительно легче PAC-2 GEM-T, масса которой составляет около 900 кг. По габаритам и конструктивной концепции украинская ракета может быть ближе к перспективной PAC-3 ACE, которая также имеет активную радиолокационную головку самонаведения, но не предусматривает кинетического перехвата.

В Defense Express отмечают, что такая упрощённая схема может иметь ещё одно преимущество — потенциально более простое и массовое производство по сравнению с более сложными противоракетами типа PAC-3 MSE.

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