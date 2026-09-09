Украина и партнеры согласовали конкретные шаги для реализации антибаллистической программы Freyja — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере провели встречу с руководителями оборонных компаний стран-партнёров, посвящённую реализации антибаллистической программы Freyja. Об этом сообщил Президент Украины, пишет УНН.

"Главная тема — антибаллистическая программа Freyja, которая способна обеспечить Европе интегрированную защиту от воздушных угроз благодаря совместным усилиям Украины, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании", — отметил Зеленский.

Во встрече приняли участие руководители оборонных компаний FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo.

"Согласовали, что конкретно должны сделать лидеры и правительственные чиновники на своём уровне, а производители и разработчики — на своём. Рассчитываем на первые практические результаты", — сообщил Президент.

Он также поблагодарил Норвегию за проведение этой встречи, а партнёров — за готовность работать вместе.

"Защита европейского неба — это наше общее дело", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал встречи с представителями государств и оборонных компаний, привлечённых к разработке совместной антибаллистической программы Freyja.

Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-9

Что такое Freyja

Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской антибаллистической системы, первый трек Антибаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, остальные компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю. Первый перехват баллистической цели системой запланирован на 2027 год.