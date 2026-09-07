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Зеленський анонсував зустрічі з партнерами щодо спільної антибалістичної програми Freyja

Київ • УНН

 • 1356 перегляди

Найближчим часом відбудуться переговори щодо антибалістичної програми Freyja.

Зеленський анонсував зустрічі з партнерами щодо спільної антибалістичної програми Freyja

Україна найближчим часом проведе зустрічі з представниками держав та оборонних компаній, залучених до розробки спільної антибалістичної програми Freyja. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка, передає УНН.

Найближчим часом відбудуться зустрічі з партнерами на рівні держав і компаній, які залучені до розробки спільної антибалістичної програми Freyja. Також працюємо для розвитку наших додаткових дипстрайкових спроможностей 

- зазначив Президент.

За його словами, за підсумками відповідної роботи питання планую винести на розгляд на Ставці. 

Зеленський наголосив, що Клименко забезпечує контроль за виконанням рішень.

Важливо, щоб попередні наші рішення щодо протидії російським ударним дронам та прискорення відповідних виробничих процесів спрацювали на 100 відсотків. Вдячний усім розробникам і виробникам за фаховий підхід 

- повідомив Президент.

Він також додав, що окремо Ігор Клименко доповів щодо змін у роботі апарату РНБО, залучення необхідних ресурсів і кадрових питань.

Fire Point на оборонній MSPO у Польщі покаже FP-5 "Фламінго" та балістичні ракети FP-7 і FP-907.09.26, 15:38 • 27958 переглядiв

Що таке Freyja

Freyja — ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи, перший трек Антибалістичної коаліції, до якої входять 10 держав та понад десяток провідних оборонних компаній Європи. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.

Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми — радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень. Перше перехоплення балістичної цілі системою заплановане на 2027 рік.

Нагадаємо

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що реалізація антибалістичного проєкту FREYJA є безумовним пріоритетом для України, адже система захищатиме від балістичних загроз не лише українське, а й європейське небо.

Юлія Мельник

Війна в УкраїніТехнології
Ірина Терех
Fire Point
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Ігор Клименко
Володимир Зеленський
Україна