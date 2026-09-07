"Проведімо реванш у листопаді": Ф’юрі кинув Усику виклик на третій бій

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі закликає українця Олександра Усика провести третій поєдинок. Про це він написав в Instagram, інформує УНН.

Деталі

За словами британця, його бій з Ентоні Джошуа остаточно скасовано.

Схоже, Ей Джей знову обісрався. Через 11 років він нарешті знову обісрався. Тепер це може привести мене лише до бою з Олександром Усиком. Олександре, ти знаєш, що він слабкий духом. Він ніколи не наважився б битися з Циганським королем, на відміну від тебе, який мав сміливість зробити це двічі. Двічі. І ти знаєш, наскільки це важко - зазначив Ф’юрі.

Він нагадав, що у попередньому поєдинку проти Усика рішення суддів було на користь українця.

"Справедливо, вітаю. Але зробімо це знову. Проведімо реванш у листопаді. Тепер м’яч на твоєму боці, Олександре. Ти хочеш битися зі мною цього року, у 2026-му, чи вже ставиш на цьому крапку? Дай мені знати, бо я вже шукаю нового суперника", - додав британський боксер.

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Контекст

У травні 2024 року, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі, перемігши британця Тайсона Ф’юрі.

У грудні того ж року Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в матчі-реванші в Ер-Ріяді. Чемпіон зберіг титули WBA Super, WBO, WBC, IBO та The Ring у надважкій вазі.

У липні 2025 року стало відомо, що колишній англійський професійний боксер Тайсон Ф'юрі може провести черговий бій проти абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, українського боксера Олександра Усика 18 квітня 2026 року.

Проте вже у жовтні Ф'юрі заявив, що не планує відновлювати професійну кар'єру, попри чутки про можливий третій бій з Олександром Усиком. Він зазначив, що здоров'я та відсутність фінансової мотивації є ключовими причинами його рішення.

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