"Проведімо реванш у листопаді": Ф’юрі кинув Усику виклик на третій бій

$44.7351.94
ukenru
23:12 • 4968 перегляди
Нічна атака дронами на Запоріжжя: зайнявся торговельний центрPhotoVideo
20:22 • 11704 перегляди
Кравченко: Моя посада не звільняє мене від перевірки, але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами
6 вересня, 14:36 • 29277 перегляди
У росії повністю зупинив роботу рязанський НПЗ після удару дронів FP-1Video
6 вересня, 10:32 • 35375 перегляди
Кравченко заперечив свою причетність до прикриття незаконних колцентрів
Ексклюзив
6 вересня, 09:55 • 27882 перегляди
Астропрогноз та гороскоп на тиждень 7-13 вересня 2026 року
Ексклюзив
6 вересня, 08:57 • 26848 перегляди
Політолог пояснив, чому росія тримає Україну під постійними обстрілами
6 вересня, 08:02 • 24188 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували рязанський НПЗVideo
Ексклюзив
6 вересня, 07:50 • 35025 перегляди
Чи справді гормони визначають наші досягнення: що насправді впливає на мотивацію та успіх
6 вересня, 06:58 • 17693 перегляди
Підтримка Трампом дата-центрів ШІ може вдарити по республіканцях на виборах
5 вересня, 22:37 • 43020 перегляди
"Київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів": путін "відверто" поговорив з Віткоффом і Кушнером
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
90%
751мм
Популярнi новини
Зеленський анонсував наступний раунд переговорів зі США, Британією, Францією та НімеччиноюVideo6 вересня, 15:48 • 10417 перегляди
У разі продовження війни взимку Україна розраховує на підтримку США - Зеленський6 вересня, 16:28 • 5110 перегляди
Партія AfD здобула історичну перемогу на земельних виборах у Німеччині6 вересня, 17:57 • 4012 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 знищили 3 вертольота в рфVideo6 вересня, 18:19 • 11397 перегляди
Трамп змінив колір волосся та здивував новим образомPhoto6 вересня, 18:55 • 5502 перегляди
Публікації
Чи справді гормони визначають наші досягнення: що насправді впливає на мотивацію та успіх
Ексклюзив
6 вересня, 07:50 • 35027 перегляди
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 85217 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
4 вересня, 12:00 • 87724 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
4 вересня, 11:35 • 76049 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
4 вересня, 11:01 • 70318 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Руслан Кравченко
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 36684 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 35708 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 46018 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 64387 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 60127 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Guardian
Ка-50
Fox News
Мі-8

"Проведімо реванш у листопаді": Ф’юрі кинув Усику виклик на третій бій

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Тайсон Ф’юрі заявив про скасування бою з Ентоні Джошуа та закликав Олександра Усика до третього поєдинку. Українець двічі перемагав британця.

"Проведімо реванш у листопаді": Ф’юрі кинув Усику виклик на третій бій

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі закликає українця Олександра Усика провести третій поєдинок. Про це він написав в Instagram, інформує УНН.

Деталі

За словами британця, його бій з Ентоні Джошуа остаточно скасовано.

Схоже, Ей Джей знову обісрався. Через 11 років він нарешті знову обісрався. Тепер це може привести мене лише до бою з Олександром Усиком. Олександре, ти знаєш, що він слабкий духом. Він ніколи не наважився б битися з Циганським королем, на відміну від тебе, який мав сміливість зробити це двічі. Двічі. І ти знаєш, наскільки це важко

- зазначив Ф’юрі.

Він нагадав, що у попередньому поєдинку проти Усика рішення суддів було на користь українця.

"Справедливо, вітаю. Але зробімо це знову. Проведімо реванш у листопаді. Тепер м’яч на твоєму боці, Олександре. Ти хочеш битися зі мною цього року, у 2026-му, чи вже ставиш на цьому крапку? Дай мені знати, бо я вже шукаю нового суперника", - додав британський боксер.

Усик може провести свій прощальний бій у США проти Вайлдера03.07.26, 19:53 • 3684 перегляди

Контекст

У травні 2024 року, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі, перемігши британця Тайсона Ф’юрі.

У грудні того ж року Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в матчі-реванші в Ер-Ріяді. Чемпіон зберіг титули WBA Super, WBO, WBC, IBO та The Ring у надважкій вазі.

У липні 2025 року стало відомо, що колишній англійський професійний боксер Тайсон Ф'юрі може провести черговий бій проти абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, українського боксера Олександра Усика 18 квітня 2026 року. 

Проте вже у жовтні Ф'юрі заявив, що не планує відновлювати професійну кар'єру, попри чутки про можливий третій бій з Олександром Усиком. Він зазначив, що здоров'я та відсутність фінансової мотивації є ключовими причинами його рішення.

Я не залізний, я не інопланетянин - Усик зізнався, що наступний бій може стати останнім07.08.26, 23:59 • 4665 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Тайсон Ф'юрі
Олександр Усик