Ф'юрі та Усик можуть провести третій бій у 2026 році: озвучена ймовірна дата

Колишній англійський професійний боксер Тайсон Ф'юрі може провести черговий бій проти абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, українського боксера Олександра Усика 18 квітня 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ESPN.

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Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін заявив, що не виключає можливості бою з британцем.

Ідея третього бою з Тайсоном Ф'юрі обговорюється між нашими командами ще з моменту їхнього другого поєдинку. І я ніколи не сумнівався, що разом з Goldstar Promotions ми можемо втілити це в реальність – сказав Лапін.

Він додав: зараз Усик і команда повністю зосереджені на майбутньому бою з Дюбуа і на досягненні історичної мети - стати триразовим беззаперечним чемпіоном світу.

Нагадаємо

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій у квітні 2026 року.

Водночас, УНН повідомляв, що бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Букмекери прогнозують перемогу українському боксеру з коефіцієнтом 1,20.