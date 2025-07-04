Ф'юрі та Усик можуть провести третій бій у 2026 році: озвучена ймовірна дата
Київ • УНН
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій, який може відбутися 18 квітня 2026 року. Директор команди Усика підтвердив обговорення, але наразі команда зосереджена на реванші з Дюбуа 19 липня.
Колишній англійський професійний боксер Тайсон Ф'юрі може провести черговий бій проти абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, українського боксера Олександра Усика 18 квітня 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
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Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін заявив, що не виключає можливості бою з британцем.
Ідея третього бою з Тайсоном Ф'юрі обговорюється між нашими командами ще з моменту їхнього другого поєдинку. І я ніколи не сумнівався, що разом з Goldstar Promotions ми можемо втілити це в реальність
Він додав: зараз Усик і команда повністю зосереджені на майбутньому бою з Дюбуа і на досягненні історичної мети - стати триразовим беззаперечним чемпіоном світу.
Нагадаємо
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій у квітні 2026 року.
Водночас, УНН повідомляв, що бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Букмекери прогнозують перемогу українському боксеру з коефіцієнтом 1,20.