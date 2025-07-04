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Ф'юрі та Усик можуть провести третій бій у 2026 році: озвучена ймовірна дата

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій, який може відбутися 18 квітня 2026 року. Директор команди Усика підтвердив обговорення, але наразі команда зосереджена на реванші з Дюбуа 19 липня.

Ф'юрі та Усик можуть провести третій бій у 2026 році: озвучена ймовірна дата

Колишній англійський професійний боксер Тайсон Ф'юрі може провести черговий бій проти абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, українського боксера Олександра Усика 18 квітня 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ESPN.

Деталі

Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін заявив, що не виключає можливості бою з британцем.

Ідея третього бою з Тайсоном Ф'юрі обговорюється між нашими командами ще з моменту їхнього другого поєдинку. І я ніколи не сумнівався, що разом з Goldstar Promotions ми можемо втілити це в реальність

– сказав Лапін.

Він додав: зараз Усик і команда повністю зосереджені на майбутньому бою з Дюбуа і на досягненні історичної мети - стати триразовим беззаперечним чемпіоном світу.

Нагадаємо

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій у квітні 2026 року.

Водночас, УНН повідомляв, що бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Букмекери прогнозують перемогу українському боксеру з коефіцієнтом 1,20.

Євген Устименко

Євген Устименко

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