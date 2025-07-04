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Фьюри и Усик могут провести третий бой в 2026 году: озвучена вероятная дата

Киев • УНН

 • 373 просмотра

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой, который может состояться 18 апреля 2026 года. Директор команды Усика подтвердил обсуждение, но сейчас команда сосредоточена на реванше с Дюбуа 19 июля.

Фьюри и Усик могут провести третий бой в 2026 году: озвучена вероятная дата

Бывший английский профессиональный боксер Тайсон Фьюри может провести очередной бой против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, украинского боксера Александра Усика 18 апреля 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ESPN.

Детали

Директор команды Александра Усика Сергей Лапин заявил, что не исключает возможности боя с британцем.

Идея третьего боя с Тайсоном Фьюри обсуждается между нашими командами еще с момента их второго поединка. И я никогда не сомневался, что вместе с Goldstar Promotions мы можем воплотить это в реальность

– сказал Лапин.

Он добавил: сейчас Усик и команда полностью сосредоточены на предстоящем бое с Дюбуа и на достижении исторической цели - стать трехкратным бесспорным чемпионом мира.

Напомним

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой в апреле 2026 года.

В то же время, УНН сообщал, что бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Букмекеры прогнозируют победу украинскому боксеру с коэффициентом 1,20.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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