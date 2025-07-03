Бій-реванш Усик – Дюбуа: кому пророкують перемогу букмекери

Бій-реванш між українським чемпіоном по боксу Олександром Усиком та його суперником Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня у "Вемблі" у Лондоні. Букмекери вже починають пророкувати перемогу українському боксеру, пише УНН з посиланням на Queensberry Promotions.

Ставки букмекерів

Після офіційного оголошення об'єднавчого бою між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа букмекери оцінили, чєю перемогою може завершитися цей двобій.

Усик є фаворитом цього поєдинку на думку аналітиків. На їхню думку, на перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,20. Виграш британця – 4,85. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 25,00.

Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Усика нокаутом – 1,80. Тріумф Олександра суддівським рішенням – 2,55. Дострокова перемога Дюбуа оцінюється коефіцієнтом 8,50. Успіх Даніеля за очками – 12,00.

Не просто поєдинок

Стадіон "Вемблі" є найпрестижнішою сценою для боксерських турнірів у Великій Британії. В зв'язку з цим черговий виступ на ньому Усика є великою подією в історії українського боксу.

До того ж це важливий сигнал для всього світу: попри важку ситуацію на фронті, ракетні обстріли, атаки дронів – український боксер утримує центр уваги.

У разі перемоги у цьому поєдинку, Усик отримає наступні "бонуси":

він підтвердить легітимність першої перемоги;

продемонструє витривалості після виснажливих боїв із Ф'юрі;

здійснить фінальну підготовку до об'єднання поясів.

Що відомо про майбутній поєдинок

Реваншу Олександра Усика, володаря титулів у надважкій вазі WBC, WBO, WBA та IBO (23-0, 14 КО) та чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) відбудеться 19 липня.

Вечір боксу стартуватиме орієнтовно о 19 годині за київським часом. Головний кард розпочнеться приблизно о 20.30. Спершу планувалося, що його відкриє поєдинок українців Андрія Новицького та Владислава Сіренка. Але тренер Новицького Анатолій Дудченко повідомив, що його підопічний серйозно травмувався під час спарингу та через що був змушений знятися з поєдинку проти Сіренка.

За словами Анатолія, Андрій порвав хрестоподібні звʼязки і йому знадобиться близько півроку на відновлення. Сіренко натомість проведе бій проти британця Соломона Дакреса.

Наступним на ринг вийде українець Даніель Лапін, який проведе бій з британцем Льюїсом Едмонсоном.

Точний час виходу Усика і Дюбуа на ринг та початок поєдинку буде оголошено згодом. Можна припустити, що цього не станеться раніше 23:45 за київським часом.

Вечір боксу завершиться до 1.00 згідно з регламентом "Вемблі".

Доповнення

Команда Олександра Усика підтвердила припинення співпраці боксера з промоутером Олександром Красюком, назвавши це "природним етапом". Це рішення було "продуманим і безконфліктним", попри те, що Красюк був присутній на прес-конференції бою Усик – Дюбуа II.

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик зробив заяву стосовно можливого третього поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі.