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"Природній етап": в Усика прокоментували розрив з багаторічним промоутером Красюком

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Команда Олександра Усика підтвердила припинення співпраці боксера з промоутером Олександром Красюком, назвавши це "природним етапом". Це рішення було "продуманим і безконфліктним", попри те, що Красюк був присутній на прес-конференції бою Усик – Дюбуа II.

"Природній етап": в Усика прокоментували розрив з багаторічним промоутером Красюком

Команда українського боксера Олександра Усика зробила першу заяву про припинення співпраці абсолютного чемпіона світу з багаторічним промоутером Олександром Красюком. Про це повідомляє talkSPORT.com, інформує УНН.

Деталі

Видання нагадує, що Усик став професіоналом з промоутерською компанією K2 Promotions Красюка ще в 2013 році після виграшу золота на Олімпіаді в Лондоні.

За словами керівника команди Усика і СЕО платформи Ready to Fight Сергія Лапіна, "це природній етап", через який проходили багато боксерів.

Як Мейвезер, Де Ла Хойя, Пак’яо та Альварес до нього, Усик досяг точки, коли настав час будувати щось власне. У нього сильна професійна команда, яка давно взяла на себе ключові напрямки - від навчання до розвитку бренду

- сказав Лапін.

Він підкреслив, що це рішення було "продуманим, безконфліктним і прийнятим з повагою до спільного досвіду та розуміння того, що кожен зрештою йде своїм шляхом".

"Ця новина особливо шокуюча, враховуючи те, що Красюк був присутній на прес-конференції з нагоди презентації бою Усик – Дюбуа II у квітні", - вказує видання.

Нагадаємо

Днями стало відомо, що генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк припинив співпрацю з чемпіоном світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком. За словами Красюка, його співпраця з Усиком була "наймовірною подорожжю - 12 років неймовірного успіху".

Чемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть другий очний поєдинок 19 липня в Лондоні. На кону стоятимуть усі чотири основні пояси гевівейту: українець нині володіє титулами WBA, WBC та WBC, а Дюбуа належить чемпіонство IBF.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Спорт
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