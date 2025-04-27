Офіційно: Усик і Дюбуа проведуть бій у Лондоні 19 липня
Київ • УНН
Олександр Усик та Денієл Дюбуа проведуть другий поєдинок 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі. На кону стоятимуть усі чотири основні пояси гевівейту.
Чемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть другий очний поєдинок 19 липня в Лондоні. Про це поівдомляє офіційний транслятор бою DAZN, інформує УНН.
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Зазначається, що на кону стоятимуть усі чотири основні пояси гевівейту: українець нині володіє титулами WBA, WBC та WBC, а Дбуа належить чемпіонство IBF.
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Також уточнюється, що бій відбудеться на легендарному лондонському стадіоні Вемблі.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Олександр Усик і Денієл Дюбуа проведуть матч-реванш 12 липня. У попередньому бою, який відбувся у серпні 2023 року у Вроцлаві, Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев’ятому раунді. Після цього українець встиг здобути дві перемоги над Тайсоном Ф’юрі минулого року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
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