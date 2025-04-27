Официально: Усик и Дюбуа проведут бой в Лондоне 19 июля

Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. Об этом сообщает официальный транслятор боя DAZN, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на кону будут стоять все четыре основных пояса хевивейта: украинец сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBC, а Дбуа принадлежит чемпионство IBF.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа снова встретятся, чтобы определить бесспорного короля супертяжелого веса - говорится в сообщении.

Также уточняется, что бой состоится на легендарном лондонском стадионе Уэмбли.

Напомним

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Дэниел Дюбуа проведут матч-реванш 12 июля. В предыдущем бою, который состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве, Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде. После этого украинец успел одержать две победы над Тайсоном Фьюри в прошлом году в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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