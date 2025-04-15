Усик і Дюбуа проведуть матч-реванш за титул чемпіона 12 липня в Лондоні

Олександр Усик і Деніел Дюбуа проведуть матч - реванш в суперважкій вазі 12 липня на лондонському стадіоні Уемблі. На кону - титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Про це повідомляє УНН із посиланням на The Ring.

У попередньому матчі, який відбувся у серпні 2023 року у Вроцлаві, Олександр Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев’ятому раунді. Після цього бою Усик встиг здобути дві перемоги над Тайсоном Ф’юрі минулого року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Ця перемога принесла Усику беззаперечний чемпіонський титул у важкій вазі, але вона була недовгою, оскільки незабаром він відмовився від титулу IBF, щоб почати бій-реванш із Ф'юрі.

Дюбуа за цей час здобув найбільшу перемогу у своїй кар’єрі, нокаутом у п’ятому раунді колишнього об’єднаного чемпіона Ентоні Джошуа у вересні на Уемблі. Після цього 27-річний Дюбуа хоче вийти на ринг, щоб викликати Усика на реванш.

Раніше УНН писав, що промоутер британського боксера Даніель Дюбуа повідомив, що його підопічний розглядає трьох кандидатів. До Олександра Усика та Дерека Чісори приєднався таємничий третій важковаговик. Можливо ним стане тимчасовий володар титулу WBO Джозеф Паркер. Також міг би вийти проти співвітчизника боксер надважкої ваги Мозес Ітаума. Але в нього вже запланований наступний бій.