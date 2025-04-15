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Усик и Дюбуа проведут матч-реванш за титул чемпиона 12 июля в Лондоне

Киев • УНН

 • 4552 просмотра

Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа в реванше 12 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Усик и Дюбуа проведут матч-реванш за титул чемпиона 12 июля в Лондоне

Александр Усик и Дэниел Дюбуа проведут матч-реванш в супертяжелом весе 12 июля на лондонском стадионе Уэмбли. На кону - титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Ring.

В предыдущем матче, который состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве, Александр Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде. После этого боя Усик успел одержать две победы над Тайсоном Фьюри в прошлом году в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Эта победа принесла Усику бесспорный чемпионский титул в тяжелом весе, но она была недолгой, поскольку вскоре он отказался от титула IBF, чтобы начать бой-реванш с Фьюри.

Дюбуа за это время одержал самую большую победу в своей карьере, нокаутом в пятом раунде бывшего объединенного чемпиона Энтони Джошуа в сентябре на Уэмбли. После этого 27-летний Дюбуа хочет выйти на ринг, чтобы вызвать Усика на реванш.

Ранее УНН писал, что промоутер британского боксера Даниэль Дюбуа сообщил, что его подопечный рассматривает трех кандидатов. К Александру Усику и Дереку Чисоре присоединился таинственный третий тяжеловес. Возможно, им станет временный обладатель титула WBO Джозеф Паркер. Также мог бы выйти против соотечественника боксер супертяжелого веса Мозес Итаума. Но у него уже запланирован следующий бой.

Алена Уткина

Алена Уткина

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