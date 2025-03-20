Бокс включен в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе: детали решения МОК

Международный олимпийский комитет включил бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.

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В НОК отмечают, что соревнования по боксу на Олимпийских играх в Париже 2024 года проводил МОК после того, как в 2023 году он лишил Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, признания из-за ее неспособности осуществить реформы в управлении и финансах.

МОК не включил бокс в начальную программу Игр 2028 года, призвав национальные боксерские федерации создать новую глобальную организацию для этого вида спорта. В 2023 году была основана организация World Boxing, которая должна была сохранить бокс в олимпийской программе.

В феврале МОК временно признал World Boxing организацией, управляющей боксом на международном уровне. Организация появилась в 2023 году как альтернатива IBA.

17 марта исполнительный совет Международного Олимпийского комитета рекомендовал включить бокс в программу Олимпиады-2028.

Сегодня Исполнительный совет прошел довольно спокойно. Только одно реальное решение было принято. И речь шла о включении бокса в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 после временного признания World Boxing в феврале. Мы приняли это решение, поэтому эта рекомендация вышла на сессию. Я очень уверен, что сессия ее примет. Поэтому все боксеры мира будут уверены, что они смогут участвовать в Олимпийских играх-2028, если их национальные федерации будут признаны World Boxing