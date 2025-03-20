Бокс включено до програми Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі: деталі рішення МОК

Міжнародний олімпійський комітет включив бокс до програми літніх Олімпійських ігор 2028 року, які відбудуться в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, передає УНН.

Офіційно: МОК включив бокс до програми Олімпіади-2028. У 2028 році Олімпійські ігри пройдуть в Лос-Анджелесі (США), а Олександр Хижняк зробить усе можливе, аби захистити титул Олімпійського чемпіона - йдеться в повідомленні.

Доповнення

В НОК зазначають, що змагання з боксу на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року проводив МОК після того, як в 2023 році він позбавив Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку очолює росіянин Умар Кремльов, визнання через її неспроможність здійснити реформи в управлінні та фінансах.

МОК не включив бокс до початкової програми Ігор 2028 року, закликавши національні боксерські федерації створити нову глобальну організацію для цього виду спорту. У 2023 році була заснована організація World Boxing, яка мала на меті зберегти бокс в олімпійській програмі.

У лютому МОК тимчасово визнав World Boxing організацією, яка управляє боксом на міжнародному рівні. Організація з'явилася у 2023 році як альтернатива IBA.

17 березня виконавча рада Міжнародного Олімпійського комітету рекомендувала включити бокс в програму Олімпіади-2028.

Сьогодні Виконавча рада пройшла досить спокійно. Тільки одне реальне рішення було прийнято. І йшлося про включення боксу в програму Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі 2028 після тимчасового визнання World Boxing в лютому. Ми прийняли це рішення, тому ця рекомендація вийшла на сесію. Я дуже впевнений, що сесія її ухвалить. Тож усі боксери світу матимуть впевненість, що вони зможуть брати участь в Олімпійських іграх-2028, якщо їхні національні федерації будуть визнані World Boxing

казав президент МОК Томас Бах.

Нагадаємо

Український боксер Олександр Хижняк виборов золоту медаль у ваговій категорії до 80 кг на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. У фіналі він переміг чемпіона світу з Казахстану з рахунком 3:2.