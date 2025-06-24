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"Естественный этап": в команде Усика впервые прокомментировали разрыв с многолетним промоутером Красюком

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Команда Александра Усика подтвердила прекращение сотрудничества боксера с промоутером Александром Красюком, назвав это "естественным этапом". Это решение было "продуманным и бесконфликтным", несмотря на то, что Красюк присутствовал на пресс-конференции боя Усик – Дюбуа II.

"Естественный этап": в команде Усика впервые прокомментировали разрыв с многолетним промоутером Красюком

Команда украинского боксера Александра Усика сделала первое заявление о прекращении сотрудничества абсолютного чемпиона мира с многолетним промоутером Александром Красюком. Об этом сообщает talkSPORT.com, информирует УНН.

Детали

Издание напоминает, что Усик стал профессионалом с промоутерской компанией K2 Promotions Красюка еще в 2013 году после выигрыша золота на Олимпиаде в Лондоне.

По словам руководителя команды Усика и СЕО платформы Ready to Fight Сергея Лапина, "это естественный этап", через который проходили многие боксеры.

Как Мейвезер, Де Ла Хойя, Пакьяо и Альварес до него, Усик достиг точки, когда пришло время строить что-то собственное. У него сильная профессиональная команда, которая давно взяла на себя ключевые направления - от обучения до развития бренда

- сказал Лапин.

Он подчеркнул, что это решение было "продуманным, бесконфликтным и принятым с уважением к общему опыту и пониманием того, что каждый в конечном итоге идет своим путем".

"Эта новость особенно шокирующая, учитывая то, что Красюк присутствовал на пресс-конференции по случаю презентации боя Усик – Дюбуа II в апреле", - указывает издание.

Напомним

На днях стало известно, что генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк прекратил сотрудничество с чемпионом мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком. По словам Красюка, его сотрудничество с Усиком было "невероятным путешествием - 12 лет невероятного успеха".

Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. На кону будут стоять все четыре основных пояса хевивейта: украинец сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBC, а Дюбуа принадлежит чемпионство IBF.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

спорт
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