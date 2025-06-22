Багаторічний промоутер Усика Олександр Красюк припинив співпрацю з боксером

Генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк припинив співпрацю з чемпіоном світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО). Про це він повідомив в Instagram, інформує УНН.

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За словами Красюка, його співпраця з Усиком була "наймовірною подорожжю - 12 років неймовірного успіху".

Двоє юних мрійників зустрілися, щоб змінити гру. У 2013 році я дав тобі слово - і дотримав його. Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, що задумали. Але з ласки Божої ми виконали нездійсненну місію - написав промоутер.

Він перелічив віхи, які "ми здолали разом":

вересень 2016 – чемпіон WBO у напівважкій вазі;

січень 2018 – чемпіон WBO та WBC у напівважкій вазі;

липень 2018 – абсолютний чемпіон у важкій вазі;

вересень 2021 року – чемпіон WBO, WBA та IBF у надважкій вазі;

травень 2024 р. – абсолютний чемпіон у надважкій вазі.

Здійснена мрія!!! Дякуємо за все, через що ми пройшли, і за честь бути довічним промоутером дворазового абсолютного чемпіона. Нехай Господь благословить тебе і скерує твоїми подальшими кроками - додав Красюк.

Водночас він не пояснив причини свого рішення залишити команду Усика.

Нагадаємо

Чемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть другий очний поєдинок 19 липня в Лондоні. На кону стоятимуть усі чотири основні пояси гевівейту: українець нині володіє титулами WBA, WBC та WBC, а Дюбуа належить чемпіонство IBF.

Раніше Тайсон Ф'юрі заявив про завершення своєї кар'єри у боксі. Рішення було ухвалено після другої поразки від Олександра Усика.

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