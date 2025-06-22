Багаторічний промоутер Усика Олександр Красюк припинив співпрацю з боксером
Київ • УНН
Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк припинив співпрацю з чемпіоном світу Олександром Усиком після 12 років "неймовірного успіху". Красюк перерахував усі досягнення, яких вони разом досягли, однак не пояснив причини свого рішення.
Генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк припинив співпрацю з чемпіоном світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО). Про це він повідомив в Instagram, інформує УНН.
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За словами Красюка, його співпраця з Усиком була "наймовірною подорожжю - 12 років неймовірного успіху".
Двоє юних мрійників зустрілися, щоб змінити гру. У 2013 році я дав тобі слово - і дотримав його. Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, що задумали. Але з ласки Божої ми виконали нездійсненну місію
Він перелічив віхи, які "ми здолали разом":
- вересень 2016 – чемпіон WBO у напівважкій вазі;
- січень 2018 – чемпіон WBO та WBC у напівважкій вазі;
- липень 2018 – абсолютний чемпіон у важкій вазі;
- вересень 2021 року – чемпіон WBO, WBA та IBF у надважкій вазі;
- травень 2024 р. – абсолютний чемпіон у надважкій вазі.
Здійснена мрія!!! Дякуємо за все, через що ми пройшли, і за честь бути довічним промоутером дворазового абсолютного чемпіона. Нехай Господь благословить тебе і скерує твоїми подальшими кроками
Водночас він не пояснив причини свого рішення залишити команду Усика.
Нагадаємо
Чемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть другий очний поєдинок 19 липня в Лондоні. На кону стоятимуть усі чотири основні пояси гевівейту: українець нині володіє титулами WBA, WBC та WBC, а Дюбуа належить чемпіонство IBF.
Раніше Тайсон Ф'юрі заявив про завершення своєї кар'єри у боксі. Рішення було ухвалено після другої поразки від Олександра Усика.
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