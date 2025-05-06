Олександр Усик зізнався, чого боїться найбільше перед боєм з Дюбуа
Київ • УНН
Український боксер Олександр Усик заявив, що боїться тільки Бога. Це сталося після сутички з Денієлом Дюбуа на пресконференції перед боєм за титул чемпіона світу.
Український боксер Олександр Усик оприлюднив у соцмережі Instagam пост, у якому зізнався у тому, що боїться бога. Про це повідомляє УНН.
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Пост з'явився на тлі пресконфіеренції Усика та його майбутнього суперника по поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу Денієла Дюбуа, в ході якої британець штовхнув українця в груди.
Я нічого не боюся, крім Господа Бога. Я боюся Його, бо люблю Його.
Як відомо, перша битва поглядів Усика та Дюбуа відбулася на лондонському стадіоні "Вемблі" 28 квітня.
Нагадаємо
Чемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть другий очний поєдинок 19 липня в Лондоні. На кону стоятимуть усі чотири основні пояси гевівейту: українець нині володіє титулами WBA, WBC та WBC, а Дюбуа належить чемпіонство IBF.
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