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Олександр Усик зізнався, чого боїться найбільше перед боєм з Дюбуа

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Український боксер Олександр Усик заявив, що боїться тільки Бога. Це сталося після сутички з Денієлом Дюбуа на пресконференції перед боєм за титул чемпіона світу.

Олександр Усик зізнався, чого боїться найбільше перед боєм з Дюбуа

Український боксер Олександр Усик оприлюднив у соцмережі Instagam пост, у якому зізнався у тому, що боїться бога. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Пост з'явився на тлі пресконфіеренції Усика та його майбутнього суперника по поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу Денієла Дюбуа, в ході якої британець штовхнув українця в груди.

Я нічого не боюся, крім Господа Бога. Я боюся Його, бо люблю Його.

- написав Усик.

Як відомо, перша битва поглядів Усика та Дюбуа відбулася на лондонському стадіоні "Вемблі" 28 квітня.

Нагадаємо

Чемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть другий очний поєдинок 19 липня в Лондоні. На кону стоятимуть усі чотири основні пояси гевівейту: українець нині володіє титулами WBA, WBC та WBC, а Дюбуа належить чемпіонство IBF.

Усик завершує професійну кар’єру: з ким пройдуть останні поєдинки02.05.25, 10:45 • 3113 переглядiв

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