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Усик завершує професійну кар’єру: з ким пройдуть останні поєдинки

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Олександр Усик заявив, що планує провести лише два поєдинки, першим з яких стане бій проти Даніеля Дюбуа 19 липня. Його останнім суперником може стати Ф'юрі або Джошуа.

Усик завершує професійну кар’єру: з ким пройдуть останні поєдинки

Український боксер, чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC та IBO Олександр Усик завершує кар’єру. Про це чемпіон повідомив в інтерв’ю Mail Sport Boxing, пише УНН.

Деталі

Я думаю, два бої - і все. І якщо я кажу - це правда

- заявив Усик.

Перший поєдинок відбудеться 19 липня проти британського боксера, чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа.

Для прощального бою українець обрав свого давнього суперника - знаменитого британського боксера Тайсона Ф’юрі, відомого, як "Циганський король". Раніше Усик переміг його двічі.

Також Усик не відкидає, що суперником в останньому бою може бути інший британець – Ентоні Джошуа.

Доповнення

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар поясу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) провели нову дуель поглядів на зустрічі на прес-конференції щодо матчу-реваншу.

Всесвітня боксерська організація (WBO) постановила, що український боксер Олександр Усик має провести обов'язковий захист титулу з новозеландським боксером Джозефом Паркером.

33-річний Паркер зберіг свій тимчасовий титул WBO в лютому, перемігши нокаутом у другому раунді Мартіна Баколе.

Павло Зінченко

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