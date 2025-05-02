Усик завершает профессиональную карьеру: с кем пройдут последние поединки
Киев • УНН
Александр Усик заявил, что планирует провести только два поединка, первым из которых станет бой против Даниэля Дюбуа 19 июля. Его последним соперником может стать Фьюри или Джошуа.
Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, WBC и IBO Александр Усик завершает карьеру. Об этом чемпион сообщил в интервью Mail Sport Boxing, пишет УНН.
Детали
Я думаю, два боя - и все. И если я говорю - это правда
Первый поединок состоится 19 июля против британского боксера, чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа.
Для прощального боя украинец выбрал своего давнего соперника - знаменитого британского боксера Тайсона Фьюри, известного как "Цыганский король". Ранее Усик победил его дважды.
Также Усик не исключает, что соперником в последнем бою может быть другой британец – Энтони Джошуа.
Дополнение
Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) провели новую дуэль взглядов на встрече на пресс-конференции по матчу-реваншу.
Всемирная боксерская организация (WBO) постановила, что украинский боксер Александр Усик должен провести обязательную защиту титула с новозеландским боксером Джозефом Паркером.
33-летний Паркер сохранил свой временный титул WBO в феврале, победив нокаутом во втором раунде Мартина Баколе.