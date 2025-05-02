Усик завершает профессиональную карьеру: с кем пройдут последние поединки

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, WBC и IBO Александр Усик завершает карьеру. Об этом чемпион сообщил в интервью Mail Sport Boxing, пишет УНН.

Детали

Я думаю, два боя - и все. И если я говорю - это правда - заявил Усик.

Первый поединок состоится 19 июля против британского боксера, чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа.

Для прощального боя украинец выбрал своего давнего соперника - знаменитого британского боксера Тайсона Фьюри, известного как "Цыганский король". Ранее Усик победил его дважды.

Также Усик не исключает, что соперником в последнем бою может быть другой британец – Энтони Джошуа.

Дополнение

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) провели новую дуэль взглядов на встрече на пресс-конференции по матчу-реваншу.

Всемирная боксерская организация (WBO) постановила, что украинский боксер Александр Усик должен провести обязательную защиту титула с новозеландским боксером Джозефом Паркером.

33-летний Паркер сохранил свой временный титул WBO в феврале, победив нокаутом во втором раунде Мартина Баколе.