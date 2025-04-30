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Усик та Дюбуа провели дуель поглядів на пресконференції перед матчем-реваншем

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели нову дуель поглядів на прес-конференції перед боєм. Бій за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі відбудеться в Лондоні 19 липня.

Усик та Дюбуа провели дуель поглядів на пресконференції перед матчем-реваншем

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар поясу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) провели нову дуель поглядів на зустрічі на прес-конференції щодо матчу-реваншу, пише УНН з посиланням на The Ring.

Деталі

Перед першим в історії матчем за абсолютний титул чемпіона світу у важкій вазі, який відбудеться у Лондоні 19 липня, два чемпіони Олександр Усик та Даніель Дюбуа напередодні були на стадіоні "Вемблі" для спілкування з журналістами, перш ніж посилити підготовку до історичної події.

"Це буде грандіозна ніч та історична подія для британського спорту, тому що за цей абсолютний титул ніколи не боролися у Великій Британії. На кону буде чотири пояси, і це історичний момент", - сказав промоутер Френк Воррен.

Доповнення

Перша битва поглядів Усика та Дюбуа відбулася на "Вемблі" 28 квітня. Тоді Дюбуа відштовхнув Усика.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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