Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на пресс-конференции перед матчем-реваншем

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) провели новую дуэль взглядов на встрече на пресс-конференции по матчу-реваншу, пишет УНН со ссылкой на The Ring.

Детали

Перед первым в истории матчем за абсолютный титул чемпиона мира в тяжелом весе, который состоится в Лондоне 19 июля, два чемпиона Александр Усик и Даниэль Дюбуа накануне были на стадионе "Уэмбли" для общения с журналистами, прежде чем усилить подготовку к историческому событию.

"Это будет грандиозная ночь и историческое событие для британского спорта, потому что за этот абсолютный титул никогда не боролись в Великобритании. На кону будет четыре пояса, и это исторический момент", - сказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Дополнение

Первая битва взглядов Усика и Дюбуа состоялась на "Уэмбли" 28 апреля. Тогда Дюбуа оттолкнул Усика.