Эстония хочет предоставить военным право применять силу к судам, которые могут повредить инфраструктуру. В крайнем случае, судно могут затопить после эвакуации экипажа.
МХП представила продукцию на International Food and Drink Exhibition (IFE) в Лондоне и выиграла две награды.
Расследование выявило, что россия, вероятно, стоит за взрывами посылок в Великобритании, Германии и Польше. В посылках с секс-игрушками были спрятаны самодельные зажигательные устройства.
Король Чарльз III был госпитализирован из-за побочной реакции на лечение, но врачи не видят причин для беспокойства. Несмотря на это, будущие мероприятия могут быть скорректированы для поддержания здоровья монарха.
Председатель Еврокомиссии заявила, что россия расширяет военно-промышленные мощности и готовится к конфронтации с европейскими демократиями. Европе необходимо сохранять бдительность в отношении военных амбиций рф.
Лидия Торп, сенатор от коренного населения, выразила протест против визита короля Чарльза III в австралийский парламент. Она обвинила монархию в геноциде и потребовала возвращения украденных земель и заключения договора.
В Великобритании вспыхнули жестокие беспорядки против иммигрантов. Сотни протестующих вышли на улицы после распространения ложной информации о нападении с ножом, якобы совершенном радикальным мусульманским мигрантом.
Украинские спортсменки в парной четверке по академической гребле финишировали пятыми на Олимпиаде в Париже со временем 6:23. 05. Золото завоевала команда Великобритании, серебро - Нидерланды, бронзу - Германия.
Тысячи украинских беженцев в Великобритании находятся под угрозой бездомности и эксплуатации из-за недостатков в процедурах поддержки, говорится в отчете Британского Красного Креста.
Бывший Главком Украины Валерий Залужный приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании, и его главным приоритетом остается победа Украины в войне против российской агрессии.
Кир Стармер официально становится премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце в пятницу, после убедительной победы Лейбористской партии на британских выборах.
По данным экзит-полов, Лейбористская партия Кейра Стармера получила значительное большинство на парламентских выборах в Великобритании.
Король Чарльз III, несмотря на борьбу с раком, лично поздравил императора Японии Нарухито в Букингемском дворце во время давно запланированного государственного визита Нарухито в Британию.
По официальной статистике ООН, статус временной защиты за рубежом с начала полномасштабного российского вторжения получили около 6,5 миллионов украинцев.
Альбатросы являются одними из самых крупных летающих птиц, а у странствующего и южного королевского альбатроса размах крыльев достигает рекордной величины - до 3,7 метров и даже больше. Из 21 известного науке вида альбатросов 19 находятся под угрозой исчезновения.
Король Чарльз стремится наладить отношения со своими внуками Арчи и Лилибет, поскольку ему недостаточно видеться с ними только во время видеозвонков, и он хочет наверстать упущенное время.
Грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуда подверглось ракетному обстрелу у берегов Йемена недалеко от Адена, в результате чего возник пожар, который был быстро потушен, никто не пострадал.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон был разыгран людьми, которые выдавали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время видеосвязи, которую он быстро осознал и прекратил.
Владимир Зеленский выразил надежду на" высадку " союзников в Украине для оказания помощи в борьбе с рф, проведя параллели с высадкой союзников в Нормандии 80 лет назад.
Кибератака программы-вымогателя на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила медицинские процедуры и обслуживание в нескольких лондонских больницах, вынудив перенаправить пациентов в другие учреждения.
Россия расширила персональные санкции против британских политиков, экспертов и журналистов за то, что они якобы освещали события в рф в негативном и недостоверном ключе.
Франция и Великобритания позволили Украине наносить удары по российским военным объектам на территории России крылатыми ракетами большой дальности "Скальп"/"Штормовая тень", что позволило наносить удары по аэродромам в приграничных регионах, таких как Курск и Белгород.
Сегодня, 31 мая, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут участвовать в праздновании Всемирного дня попугаев. По данным орнитологов, в настоящее время в мире насчитывается около 370 видов попугаев, которые встречаются в тропических и субтропических регионах по всему миру.
Сегодня, 22 мая, экозащитники и любители природы во многих странах мира могут присоединиться к разнообразным мероприятиям по случаю Международного дня биологического разнообразия, которое на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ включает в себя бактерии, грибы, растения и животных, и насчитывает около девяти миллионов разнообразных видов.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал "отчаянным" шагом рф высылку британского атташе по вопросам обороны министр обороны Великобритании из москвы, противопоставив его тому, что российский атташе в Великобритании действовал как шпион, тогда как британский атташе лишь представлял поддержку Великобритании Украине против незаконного вторжения рф.
Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.
В случае избрания президентом Трамп планирует потребовать от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, за исключением помощи Украине.
Украинские гимнасты завоевали три медали в третий соревновательный день чемпионата Европы: Илья Ковтун завоевал золото в упражнениях на параллельных брусьях и упражнениях на перекладине, а Назар Чепурной - бронзу в опорном прыжке.
Украинская женская четверка парная в составе Натальи Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по академической гребле в венгерском Сегеде.
Президент Зеленский объявил о крупнейшем пакете оборонной поддержки Украины со стороны Великобритании, включающем ракеты Storm Shadow, бронетехнику, катера и боеприпасы, которые, по его словам, имеют решающее значение для нужд Украины на поле боя.