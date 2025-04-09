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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28942 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ-BBC

Франция и Великобритания позволили Украине наносить удары по российским военным объектам на территории России крылатыми ракетами большой дальности "Скальп"/"Штормовая тень", что позволило наносить удары по аэродромам в приграничных регионах, таких как Курск и Белгород.

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Всемирный день попугаев, день блондинок, Международный день без табака. Что еще можно отметить 31 мая

Сегодня, 31 мая, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут участвовать в праздновании Всемирного дня попугаев. По данным орнитологов, в настоящее время в мире насчитывается около 370 видов попугаев, которые встречаются в тропических и субтропических регионах по всему миру.

УНН Lite • 31 мая, 03:09 • 115415 просмотра

22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса

Сегодня, 22 мая, экозащитники и любители природы во многих странах мира могут присоединиться к разнообразным мероприятиям по случаю Международного дня биологического разнообразия, которое на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ включает в себя бактерии, грибы, растения и животных, и насчитывает около девяти миллионов разнообразных видов.

УНН Lite • 22 мая, 03:09 • 136551 просмотра

Министр обороны Великобритании назвал высылку рф британского атташе "отчаянным" шагом

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал "отчаянным" шагом рф высылку британского атташе по вопросам обороны министр обороны Великобритании из москвы, противопоставив его тому, что российский атташе в Великобритании действовал как шпион, тогда как британский атташе лишь представлял поддержку Великобритании Украине против незаконного вторжения рф.

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Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании

Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

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В случае избрания президентом Трамп планирует потребовать от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, за исключением помощи Украине.

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"Storm Shadow и прочее действительно нужно Украине на поле боя": Зеленский переговорил с Сунаком о пакете помощи

Президент Зеленский объявил о крупнейшем пакете оборонной поддержки Украины со стороны Великобритании, включающем ракеты Storm Shadow, бронетехнику, катера и боеприпасы, которые, по его словам, имеют решающее значение для нужд Украины на поле боя.

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