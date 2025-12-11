Ученые выяснили, что урбанизация Римской империи привела к резкому ухудшению здоровья британцев

Анализ скелетных останков из Англии до и во время римской оккупации подтверждает теории о том, что здоровье населения ухудшилось во время римского владычества, но только в городских центрах. Это свидетельствует о том, что доримские традиции сохранялись в сельских районах римской Британии, тогда как жители городов испытывали долговременные последствия. Об этом сообщает Phys org, пишет УНН.

Детали

Римская оккупация Британии в 43 году н.э. принесла значительные социальные потрясения. Хотя римляне писали, что они приносят "цивилизацию" народу Британии, рост уровня урбанизации под римским влиянием подвергал людей новым болезням и создавал классовые разделения, которые ограничивали доступ к ресурсам. Поэтому это широко рассматривалось как фактор, негативно повлиявший на общее состояние здоровья населения.

Несмотря на то, что это является общепринятым мнением, здоровье в предыдущую эпоху железного века было сравнительно недостаточно исследовано, а следовательно, наше понимание римского влияния на здоровье ограничено.

Погребальные обряды железного века очень отличаются от организованных кладбищ, которые мы обычно ассоциируем с захоронениями. Их обычаи свидетельствуют, что они верили: для освобождения души в загробную жизнь нужно было расчленить тело. Это усложняет анализ этого периода, поскольку доступных для изучения человеческих останков значительно меньше, и не всегда можно исследовать полный скелет - отмечает автор исследования Ребекка Питт из Редингского университета.

В отличие от взрослых, младенцев в Британии железного века часто хоронили целыми, а не кремировали или расчленяли. Воспользовавшись этим, Питт применяет новый подход, используя гипотезу DOHaD в своем исследовании, опубликованном в Antiquity.

Гипотеза DOHaD предполагает, что опыт ребенка в возрасте до 2 лет влияет на его здоровье и развитие на протяжении всей жизни. Это означает, что так называемые "стрессоры" — болезни, недоедание или даже травматические события — могут влиять на эпигенетические признаки человека, что, в свою очередь, может привести к проблемам со здоровьем в будущем и даже повлиять на следующие поколения - объясняет Питт.

Здоровье матерей и младенцев и урбанизация

Рассматривая опыт детей вместе со здоровьем репродуктивных (биологически женских) взрослых, можно получить представление о стрессорах, влиявших на разные поколения, и сформировать более репрезентативное видение долгосрочных социально-экономических изменений, связанных с римской оккупацией.

"Матери и младенцы недопредставлены в исторических источниках", — добавляет Питт. — "Исследуя их вместе, мы можем увидеть долговременное влияние урбанизации на здоровье людей, когда негативные признаки передаются от матерей к детям".

Археологи нашли у побережья Александрии древний прогулочный корабль времен Древнего Египта

Питт исследовала 646 скелетов, 372 из которых были детьми и 274 — взрослыми женщинами, из городских и сельских памятников железного века и римско-британского периода на юге и в центре Англии.

Она определила возраст смерти и показатели здоровья (в частности костные поражения), а затем статистически проанализировала различия между железным веком, сельскими и городскими римскими выборками.

Выводы о здоровье в городе и в деревне

Она обнаружила, что хотя в римский период наблюдался статистически значимый рост негативных показателей здоровья, это касалось только городских центров, таких как столицы civitas. Сельские скелеты показывали несколько большую экспозицию к патогенам, но статистической разницы между здоровьем в железном веке и римском периоде в сельской местности не было.

Вероятно, урбанизация привела к ограниченному доступу к ресурсам, перенаселенным и загрязненным условиям проживания и воздействию свинца, который был ключевой частью римской городской инфраструктуры. Это имело суровое и долговременное влияние на здоровье.

Напротив, сельские общины не испытывали этих стрессоров. Вполне возможно, что региональные традиции железного века сохранялись в сельских районах, что ставит под сомнение распространенное мнение, будто римская администрация навязала кардинальные культурные изменения общинам железного века.

Последствия для современного здоровья

В целом, хотя негативные последствия римской оккупации преимущественно ограничивались загрязненными и перенаселенными городскими центрами, выводы Питт открывают картину трудностей, вызванных римской урбанизацией, которые охватили несколько поколений.

"Я считаю, что это имеет серьезное значение для здоровья современных сообществ", — заключает Питт. — "Сегодня дети рождаются в мире, который становится все более загрязненным, а все больше семей сталкиваются с финансовыми трудностями. Это может существенно повлиять на развитие маленьких детей и негативно сказаться на их здоровье и благополучии на протяжении всей жизни и даже в следующих поколениях".

Ученые раскрыли механизм точности таблиц затмений майя