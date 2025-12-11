$42.280.10
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения РФ в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
07:38 • 2198 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 16043 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 31312 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
10 декабря, 17:30 • 30670 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 32592 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 28900 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 26737 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
10 декабря, 14:20 • 33225 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
10 декабря, 13:11 • 22312 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ученые выяснили, что урбанизация Римской империи привела к резкому ухудшению здоровья британцев

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Анализ скелетных останков из Англии до и во время римской оккупации подтверждает, что здоровье населения ухудшилось во время римского господства, но только в городских центрах. Это свидетельствует о сохранении доримских традиций в сельских районах Римской Британии.

Ученые выяснили, что урбанизация Римской империи привела к резкому ухудшению здоровья британцев

Анализ скелетных останков из Англии до и во время римской оккупации подтверждает теории о том, что здоровье населения ухудшилось во время римского владычества, но только в городских центрах. Это свидетельствует о том, что доримские традиции сохранялись в сельских районах римской Британии, тогда как жители городов испытывали долговременные последствия. Об этом сообщает Phys org, пишет УНН.

Детали

Римская оккупация Британии в 43 году н.э. принесла значительные социальные потрясения. Хотя римляне писали, что они приносят "цивилизацию" народу Британии, рост уровня урбанизации под римским влиянием подвергал людей новым болезням и создавал классовые разделения, которые ограничивали доступ к ресурсам. Поэтому это широко рассматривалось как фактор, негативно повлиявший на общее состояние здоровья населения.

Несмотря на то, что это является общепринятым мнением, здоровье в предыдущую эпоху железного века было сравнительно недостаточно исследовано, а следовательно, наше понимание римского влияния на здоровье ограничено.

Погребальные обряды железного века очень отличаются от организованных кладбищ, которые мы обычно ассоциируем с захоронениями. Их обычаи свидетельствуют, что они верили: для освобождения души в загробную жизнь нужно было расчленить тело. Это усложняет анализ этого периода, поскольку доступных для изучения человеческих останков значительно меньше, и не всегда можно исследовать полный скелет

- отмечает автор исследования Ребекка Питт из Редингского университета.

В отличие от взрослых, младенцев в Британии железного века часто хоронили целыми, а не кремировали или расчленяли. Воспользовавшись этим, Питт применяет новый подход, используя гипотезу DOHaD в своем исследовании, опубликованном в Antiquity.

Гипотеза DOHaD предполагает, что опыт ребенка в возрасте до 2 лет влияет на его здоровье и развитие на протяжении всей жизни. Это означает, что так называемые "стрессоры" — болезни, недоедание или даже травматические события — могут влиять на эпигенетические признаки человека, что, в свою очередь, может привести к проблемам со здоровьем в будущем и даже повлиять на следующие поколения

- объясняет Питт.

Здоровье матерей и младенцев и урбанизация

Рассматривая опыт детей вместе со здоровьем репродуктивных (биологически женских) взрослых, можно получить представление о стрессорах, влиявших на разные поколения, и сформировать более репрезентативное видение долгосрочных социально-экономических изменений, связанных с римской оккупацией.

"Матери и младенцы недопредставлены в исторических источниках", — добавляет Питт. — "Исследуя их вместе, мы можем увидеть долговременное влияние урбанизации на здоровье людей, когда негативные признаки передаются от матерей к детям".

Питт исследовала 646 скелетов, 372 из которых были детьми и 274 — взрослыми женщинами, из городских и сельских памятников железного века и римско-британского периода на юге и в центре Англии.

Она определила возраст смерти и показатели здоровья (в частности костные поражения), а затем статистически проанализировала различия между железным веком, сельскими и городскими римскими выборками.

Выводы о здоровье в городе и в деревне

Она обнаружила, что хотя в римский период наблюдался статистически значимый рост негативных показателей здоровья, это касалось только городских центров, таких как столицы civitas. Сельские скелеты показывали несколько большую экспозицию к патогенам, но статистической разницы между здоровьем в железном веке и римском периоде в сельской местности не было.

Вероятно, урбанизация привела к ограниченному доступу к ресурсам, перенаселенным и загрязненным условиям проживания и воздействию свинца, который был ключевой частью римской городской инфраструктуры. Это имело суровое и долговременное влияние на здоровье.

Напротив, сельские общины не испытывали этих стрессоров. Вполне возможно, что региональные традиции железного века сохранялись в сельских районах, что ставит под сомнение распространенное мнение, будто римская администрация навязала кардинальные культурные изменения общинам железного века.

Последствия для современного здоровья

В целом, хотя негативные последствия римской оккупации преимущественно ограничивались загрязненными и перенаселенными городскими центрами, выводы Питт открывают картину трудностей, вызванных римской урбанизацией, которые охватили несколько поколений.

"Я считаю, что это имеет серьезное значение для здоровья современных сообществ", — заключает Питт. — "Сегодня дети рождаются в мире, который становится все более загрязненным, а все больше семей сталкиваются с финансовыми трудностями. Это может существенно повлиять на развитие маленьких детей и негативно сказаться на их здоровье и благополучии на протяжении всей жизни и даже в следующих поколениях".

Ольга Розгон

Новости Мира
Село
Великобритания
Англия