Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф Dashan
Зеленський підписав Бюджет-2026
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
"Справа Odrex" на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
Науковці з’ясували, що урбанізація Римської імперії спричинила різке погіршення здоров'я британців

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Аналіз скелетних решток з Англії до та під час римської окупації підтверджує, що здоров’я населення погіршилося під час римського панування, але лише в міських центрах. Це свідчить про збереження доримських традицій у сільських районах Римської Британії.

Науковці з’ясували, що урбанізація Римської імперії спричинила різке погіршення здоров'я британців

Аналіз скелетних решток з Англії до та під час римської окупації підтверджує теорії про те, що здоров’я населення погіршилося під час римського панування, але лише в міських центрах. Це свідчить про те, що доримські традиції зберігалися в сільських районах римської Британії, тоді як жителі міст зазнавали довготривалих наслідків. Про це повідомляє Phys org, пише УНН.

Деталі

Римська окупація Британії у 43 році н.е. принесла значні соціальні потрясіння. Хоча римляни писали, що вони приносять "цивілізацію" народу Британії, зростання рівня урбанізації під римським впливом піддавало людей новим хворобам і створювало класові поділи, які обмежували доступ до ресурсів. Тому це широко розглядалося як фактор, що негативно вплинув на загальний стан здоров’я населення.

Попри те, що це є загальноприйнятою думкою, здоров’я в попередню епоху залізного віку було порівняно недостатньо досліджене, а отже, наше розуміння римського впливу на здоров’я є обмеженим.

Поховальні обряди залізного віку дуже відрізняються від організованих кладовищ, які ми зазвичай асоціюємо з похованнями. Їхні звичаї свідчать, що вони вірили: для звільнення душі в потойбіччя потрібно було розчленувати тіло. Це ускладнює аналіз цього періоду, оскільки доступних для вивчення людських решток значно менше, і не завжди можна дослідити повний скелет

- зазначає авторка дослідження Ребекка Пітт з Редінзького університету.

На відміну від дорослих, немовлят у Британії залізного віку часто ховали цілими, а не кремували чи розчленовували. Скориставшись цим, Пітт застосовує новий підхід, використовуючи гіпотезу DOHaD у своєму дослідженні, опублікованому в Antiquity.

Гіпотеза DOHaD передбачає, що досвід дитини віком до 2 років впливає на її здоров’я та розвиток протягом усього життя. Це означає, що так звані "стресори" — хвороби, недоїдання чи навіть травматичні події — можуть впливати на епігенетичні ознаки людини, що, у свою чергу, може призвести до проблем зі здоров’ям у майбутньому та навіть вплинути на наступні покоління

- пояснює Пітт.

Здоров’я матерів і немовлят та урбанізація

Розглядаючи досвід дітей разом зі здоров’ям репродуктивних (біологічно жіночих) дорослих, можна отримати уявлення про стресори, що впливали на різні покоління, і сформувати більш репрезентативне бачення довгострокових соціально-економічних змін, пов’язаних із римською окупацією.

"Матері та немовлята недопредставлені в історичних джерелах", — додає Пітт. — "Досліджуючи їх разом, ми можемо побачити довготривалий вплив урбанізації на здоров’я людей, коли негативні ознаки передаються від матерів до дітей".

Пітт дослідила 646 скелетів, 372 з яких були дітьми та 274 — дорослими жінками, з міських і сільських пам’яток залізного віку та римсько-британського періоду на півдні та в центрі Англії.

Вона визначила вік смерті та показники здоров’я (зокрема кісткові ураження), а потім статистично проаналізувала відмінності між залізним віком, сільськими та міськими римськими вибірками.

Висновки про здоров’я в місті й у селі

Вона виявила, що хоча у римський період спостерігалося статистично значуще зростання негативних показників здоров’я, це стосувалося лише міських центрів, таких як столиці civitas. Сільські скелети показували дещо більшу експозицію до патогенів, але статистичної різниці між здоров’ям у залізному віці та римському періоді в сільській місцевості не було.

Ймовірно, урбанізація призвела до обмеженого доступу до ресурсів, перенаселених і забруднених умов проживання та впливу свинцю, який був ключовою частиною римської міської інфраструктури. Це мало суворий і довготривалий вплив на здоров’я.

Натомість сільські громади не зазнали цих стресорів. Цілком можливо, що регіональні традиції залізного віку зберігалися в сільських районах, що ставить під сумнів поширену думку, ніби римська адміністрація нав’язала кардинальні культурні зміни громадам залізного віку.

Наслідки для сучасного здоров’я

Загалом, хоча негативні наслідки римської окупації переважно обмежувалися забрудненими й перенаселеними міськими центрами, висновки Пітт відкривають картину труднощів, спричинених римською урбанізацією, які охопили кілька поколінь.

"Я вважаю, що це має серйозне значення для здоров’я сучасних спільнот", — підсумовує Пітт. — "Сьогодні діти народжуються у світі, що стає дедалі більш забрудненим, а дедалі більше сімей стикаються з фінансовими труднощами. Це може суттєво вплинути на розвиток маленьких дітей і негативно позначитися на їхньому здоров’ї та добробуті протягом усього життя і навіть у наступних поколіннях".

Ольга Розгон

