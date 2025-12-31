Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія

Професійний астролог Ксенія Базиленко спеціально для читачів УНН склала астрологічний посібник на 2026 рік – Рік Червоного Вогняного Коня. Читайте про те, коли на нас чекають затемнення, які планети впливатимуть на наше життя найбільше та що таке насправді ретроградний Меркурій.

"Перш ніж читати будь-які прогнози, важливо згадати головне: астрологія – це не жорсткі правила і не вирок долі. Астрологія – це навігація, яка допомагає орієнтуватися в часі, краще розуміти ритми життя і свідомо проходити періоди змін", - пояснює астролог.

Цей астрологічний посібник створений для того, щоб ви могли:

планувати рік без поспіху і страху;

розуміти, коли варто діяти, а коли – зупинитися;

проживати важливі періоди м’якше;

використовувати енергію року собі на користь.

Затемнення – найсильніший фактор року

Затемнення – це моменти, коли вмикаються глибинні механізми змін. У ці періоди ми не керуємо подіями повністю – події самі показують, наскільки ми живемо в гармонії зі своїм шляхом і що потребує корекції.

У період затемнень не рекомендується:

свідомо приймати доленосні рішення;

починати нове життя «з понеділка»;

робити великі фінансові вкладення;

різко змінювати напрямок життєвого руху.

Але якщо життя саме змушує до змін, то це знак, що ці події необхідні для вашого розвитку.

У 2026 році — класична кількість затемнень – дві пари (чотири затемнення).

Це означає, що рік кармічно нейтральний, тобто він не несе надмірного тиску, але вимагає уважності й усвідомленості.

Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків

Перша пара затемнень:

Лютий – березень 2026.

Сонячне затемнення — 17 лютого 2026

Місячне затемнення — 3 березня 2026

Цей коридор затемнень пов’язаний з:

переглядом життєвих орієнтирів;

завершенням старих сюжетів;

внутрішнім очищенням;

поверненням незакритих тем.

У цей період особливо важливо спостерігати, а не намагатися тиснути на реальність.

Друга пара затемнень:

Серпень 2026.

Сонячне затемнення — 12 серпня 2026

Місячне затемнення — 28 серпня 2026

Цей коридор пов’язаний із:

соціальними процесами;

колективними настроями;

темами відповідальності, лідерства;

роллю людини у світі.

Саме в цей період стає зрозуміло, куди рухається суспільство і яке місце ми в ньому займаємо.

Важливо! Якщо ваш день народження припадає за три дні до або після затемнення, то цей рік вашого життя буде особливо значущим і вимагатиме уважного ставлення до рішень і вибору.

Чотири точки сили 2026 року

У році є чотири дні, які формують енергетичний хрест - це точки максимальної концентрації сили.

Весняне рівнодення — 20 березня 2026.

Точка запуску нових ідей, планів і внутрішніх намірів.

Літнє сонцестояння — 21 червня 2026.

Пік енергії року. Час активних дій і прояву себе.

Осіннє рівнодення — 22 вересня 2026.

Баланс, корекція курсу, підбиття проміжних підсумків.

Зимове сонцестояння — 21 грудня 2026.

Завершення циклу, глибоке усвідомлення, підготовка до нового етапу.

В ці дні добре медитувати, формувати наміри, планувати.

Ретроградність планет у 2026 році

Ретроградність – це візуальний ефект, коли планета ніби рухається назад.

Астрономічно вона рухається вперед, але в астрології це означає:

уповільнення процесів;

зниження зовнішньої динаміки;

поглиблення внутрішньої роботи.

Це час переосмислення, час коли можна завершити якісь справи.

Ретроградний Меркурій у 2026 році.

У періоди ретроградного Меркурія традиційно ускладнюються процеси, пов’язані з комунікацією та спілкування; перемовинами і домовленостями; документами, угодами та їх підписанням; поїздками, транспортом, логістикою.

Затримки, запізнення, непорозуміння між людьми, особливо через плутанину у словах та інформації виникають в цей період частіше. Збоїть і техніка, зв'язок та транспорт.

У ретроградний Меркурій не бажано:

починати важливі перемовини;

підписувати довгострокові контракти;

купувати дорогу техніку;

купувати автомобіль (це класичне правило);

планувати далекі подорожі без запасу часу;

поспіхом ухвалювати рішення.

Це період для повернення, надолуження, перевірки та виправлення помилок.

У 2026 році відбудеться три ретрограції Меркурія. Усі три періоди - у водних знаках, що робить акцент на емоціях і внутрішньому стані.

26 лютого – 20 березня (Риби)

Повернення до внутрішніх переживань, старих розмов, психологічних тем.

29 червня – 23 липня (Рак)

Сім’я, рід, батьки, емоційні зв’язки. Чудовий час для примирення й відновлення стосунків.

24 жовтня – 13 листопада (Скорпіон)

Глибокі розмови, фінансові та емоційні зобов’язання, трансформація мислення.

Ретроградна Венера

2 жовтня – 11 листопада 2026

Період глибокого перегляду любові, цінностей та ставлення до грошей.

У цей час небажано:

робити великі покупки;

вкладати кошти в нові проєкти;

різко змінювати імідж чи зовнішність;

починати нові стосунки.

Також не починайте ремонтів та не здійснюйте купівлю/продаж нерухомості. Також не варто вдаватися до серйозних косметологічних процедур.

Часто в цей період у ваше життя можуть повертатися колишні, відновлюватися старі симпатії, може виникати бажання повернутися в минулі стосунки. Це не завжди про буквальне повернення, а про усвідомлення.

Ретроградність Венери це чудовий час:

віддати борги;

закрити фінансові питання;

навести лад у бюджеті.

Важливо! У 2026 році ретроградна Венера йде разом із ретроградним Меркурієм - тема минулого буде особливо відчутною.

Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога

Ретроградний Юпітер

12 грудня 2026 – 12 квітня 2027.

Юпітер - це планета великого щастя, можливостей, росту, авторитету та соціального масштабу.

Коли Юпітер переходить у ретроградний рух, він не забирає удачу, але змінює її напрямок.

У цей період відбувається переоцінка цінностей, амбіцій, відновлюється те, що колись вже мало силу. Загалом ми можемо повертатися до минулого досвіду.

Ретроградний Юпітер у Леві – один із найцікавіших періодів року!

У цей час можливе повернення старих лідерів, яких колись відсунули або забули; можливий спалах популярності, у людей, які довго були в тіні. Можуть відродитися старі творчі проєкти, а також формати та ідеї. А ось надто яскраві та впливові фігури можуть відійти в тінь, або ж змінити роль.

Це період коли може з’явитися мода на ретро, інтерес до класики, перевіреного часом.

На особистому рівні ретроградний Юпітер дає можливість:

повернутися до давніх мрій;

згадати бажання, які колись були відкладені;

проявити себе по-новому, але на основі досвіду, а не з нуля.

Це не період різкого ривка, але ідеальний час для підготовки до великого росту, який почнеться після завершення ретроградності.

В цей час дайте собі відповідь на питання, що для вас означають успіхі щастя?

Ретроградний Сатурн

27 липня – 11 грудня 2026 (Овен).

Це час повторного складання "іспитів": виправлення помилок та переосмислення відповідей.

Старі системи можуть тимчасово повертатися, але лише для того, щоб остаточно відійти.

Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей