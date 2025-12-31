Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
Професійний астролог Ксенія Базиленко підготувала посібник на 2026 рік, Рік Червоного Вогняного Коня, з деталями про затемнення, вплив планет та ретроградний Меркурій.
"Перш ніж читати будь-які прогнози, важливо згадати головне: астрологія – це не жорсткі правила і не вирок долі. Астрологія – це навігація, яка допомагає орієнтуватися в часі, краще розуміти ритми життя і свідомо проходити періоди змін", - пояснює астролог.
Цей астрологічний посібник створений для того, щоб ви могли:
- планувати рік без поспіху і страху;
- розуміти, коли варто діяти, а коли – зупинитися;
- проживати важливі періоди м’якше;
- використовувати енергію року собі на користь.
Затемнення – найсильніший фактор року
Затемнення – це моменти, коли вмикаються глибинні механізми змін. У ці періоди ми не керуємо подіями повністю – події самі показують, наскільки ми живемо в гармонії зі своїм шляхом і що потребує корекції.
У період затемнень не рекомендується:
- свідомо приймати доленосні рішення;
- починати нове життя «з понеділка»;
- робити великі фінансові вкладення;
- різко змінювати напрямок життєвого руху.
Але якщо життя саме змушує до змін, то це знак, що ці події необхідні для вашого розвитку.
У 2026 році — класична кількість затемнень – дві пари (чотири затемнення).
Це означає, що рік кармічно нейтральний, тобто він не несе надмірного тиску, але вимагає уважності й усвідомленості.
Перша пара затемнень:
Лютий – березень 2026.
Сонячне затемнення — 17 лютого 2026
Місячне затемнення — 3 березня 2026
Цей коридор затемнень пов’язаний з:
- переглядом життєвих орієнтирів;
- завершенням старих сюжетів;
- внутрішнім очищенням;
- поверненням незакритих тем.
У цей період особливо важливо спостерігати, а не намагатися тиснути на реальність.
Друга пара затемнень:
Серпень 2026.
Сонячне затемнення — 12 серпня 2026
Місячне затемнення — 28 серпня 2026
Цей коридор пов’язаний із:
- соціальними процесами;
- колективними настроями;
- темами відповідальності, лідерства;
- роллю людини у світі.
Саме в цей період стає зрозуміло, куди рухається суспільство і яке місце ми в ньому займаємо.
Важливо! Якщо ваш день народження припадає за три дні до або після затемнення, то цей рік вашого життя буде особливо значущим і вимагатиме уважного ставлення до рішень і вибору.
Чотири точки сили 2026 року
У році є чотири дні, які формують енергетичний хрест - це точки максимальної концентрації сили.
Весняне рівнодення — 20 березня 2026.
Точка запуску нових ідей, планів і внутрішніх намірів.
Літнє сонцестояння — 21 червня 2026.
Пік енергії року. Час активних дій і прояву себе.
Осіннє рівнодення — 22 вересня 2026.
Баланс, корекція курсу, підбиття проміжних підсумків.
Зимове сонцестояння — 21 грудня 2026.
Завершення циклу, глибоке усвідомлення, підготовка до нового етапу.
В ці дні добре медитувати, формувати наміри, планувати.
Ретроградність планет у 2026 році
Ретроградність – це візуальний ефект, коли планета ніби рухається назад.
Астрономічно вона рухається вперед, але в астрології це означає:
- уповільнення процесів;
- зниження зовнішньої динаміки;
- поглиблення внутрішньої роботи.
Це час переосмислення, час коли можна завершити якісь справи.
Ретроградний Меркурій у 2026 році.
У періоди ретроградного Меркурія традиційно ускладнюються процеси, пов’язані з комунікацією та спілкування; перемовинами і домовленостями; документами, угодами та їх підписанням; поїздками, транспортом, логістикою.
Затримки, запізнення, непорозуміння між людьми, особливо через плутанину у словах та інформації виникають в цей період частіше. Збоїть і техніка, зв'язок та транспорт.
У ретроградний Меркурій не бажано:
- починати важливі перемовини;
- підписувати довгострокові контракти;
- купувати дорогу техніку;
- купувати автомобіль (це класичне правило);
- планувати далекі подорожі без запасу часу;
- поспіхом ухвалювати рішення.
Це період для повернення, надолуження, перевірки та виправлення помилок.
У 2026 році відбудеться три ретрограції Меркурія. Усі три періоди - у водних знаках, що робить акцент на емоціях і внутрішньому стані.
26 лютого – 20 березня (Риби)
Повернення до внутрішніх переживань, старих розмов, психологічних тем.
29 червня – 23 липня (Рак)
Сім’я, рід, батьки, емоційні зв’язки. Чудовий час для примирення й відновлення стосунків.
24 жовтня – 13 листопада (Скорпіон)
Глибокі розмови, фінансові та емоційні зобов’язання, трансформація мислення.
Ретроградна Венера
2 жовтня – 11 листопада 2026
Період глибокого перегляду любові, цінностей та ставлення до грошей.
У цей час небажано:
- робити великі покупки;
- вкладати кошти в нові проєкти;
- різко змінювати імідж чи зовнішність;
- починати нові стосунки.
Також не починайте ремонтів та не здійснюйте купівлю/продаж нерухомості. Також не варто вдаватися до серйозних косметологічних процедур.
Часто в цей період у ваше життя можуть повертатися колишні, відновлюватися старі симпатії, може виникати бажання повернутися в минулі стосунки. Це не завжди про буквальне повернення, а про усвідомлення.
Ретроградність Венери це чудовий час:
- віддати борги;
- закрити фінансові питання;
- навести лад у бюджеті.
Важливо! У 2026 році ретроградна Венера йде разом із ретроградним Меркурієм - тема минулого буде особливо відчутною.
Ретроградний Юпітер
12 грудня 2026 – 12 квітня 2027.
Юпітер - це планета великого щастя, можливостей, росту, авторитету та соціального масштабу.
Коли Юпітер переходить у ретроградний рух, він не забирає удачу, але змінює її напрямок.
У цей період відбувається переоцінка цінностей, амбіцій, відновлюється те, що колись вже мало силу. Загалом ми можемо повертатися до минулого досвіду.
Ретроградний Юпітер у Леві – один із найцікавіших періодів року!
У цей час можливе повернення старих лідерів, яких колись відсунули або забули; можливий спалах популярності, у людей, які довго були в тіні. Можуть відродитися старі творчі проєкти, а також формати та ідеї. А ось надто яскраві та впливові фігури можуть відійти в тінь, або ж змінити роль.
Це період коли може з’явитися мода на ретро, інтерес до класики, перевіреного часом.
На особистому рівні ретроградний Юпітер дає можливість:
- повернутися до давніх мрій;
- згадати бажання, які колись були відкладені;
- проявити себе по-новому, але на основі досвіду, а не з нуля.
Це не період різкого ривка, але ідеальний час для підготовки до великого росту, який почнеться після завершення ретроградності.
В цей час дайте собі відповідь на питання, що для вас означають успіхі щастя?
Ретроградний Сатурн
27 липня – 11 грудня 2026 (Овен).
Це час повторного складання "іспитів": виправлення помилок та переосмислення відповідей.
Старі системи можуть тимчасово повертатися, але лише для того, щоб остаточно відійти.
