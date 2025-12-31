$42.390.17
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 11475 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 13349 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 13174 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 12926 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 12851 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14511 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 27389 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 64627 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41920 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Популярнi новини
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому31 грудня, 04:30 • 18000 перегляди
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантівVideo31 грудня, 05:31 • 12250 перегляди
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна08:33 • 9766 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 5650 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55 • 3570 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 55270 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 57688 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 52261 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 79758 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 76685 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 2404 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 3286 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 5908 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 19293 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 64637 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія

Київ • УНН

 • 13186 перегляди

Професійний астролог Ксенія Базиленко підготувала посібник на 2026 рік, Рік Червоного Вогняного Коня, з деталями про затемнення, вплив планет та ретроградний Меркурій.

Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія

Професійний астролог Ксенія Базиленко спеціально для читачів УНН склала астрологічний посібник на 2026 рік – Рік Червоного Вогняного Коня. Читайте про те, коли на нас чекають затемнення, які планети впливатимуть на наше життя найбільше та що таке насправді ретроградний Меркурій.

"Перш ніж читати будь-які прогнози, важливо згадати головне: астрологія – це не жорсткі правила і не вирок долі. Астрологія – це навігація, яка допомагає орієнтуватися в часі, краще розуміти ритми життя і свідомо проходити періоди змін", - пояснює астролог.

Цей астрологічний посібник створений для того, щоб ви могли:

  • планувати рік без поспіху і страху;
    • розуміти, коли варто діяти, а коли – зупинитися;
      • проживати важливі періоди м’якше;
        • використовувати енергію року собі на користь.

          Затемнення – найсильніший фактор року

          Затемнення – це моменти, коли вмикаються глибинні механізми змін. У ці періоди ми не керуємо подіями повністю – події самі показують, наскільки ми живемо в гармонії зі своїм шляхом і що потребує корекції.

          У період затемнень не рекомендується:

          • свідомо приймати доленосні рішення;
            • починати нове життя «з понеділка»;
              • робити великі фінансові вкладення;
                • різко змінювати напрямок життєвого руху.

                  Але якщо життя саме змушує до змін, то це знак, що ці події необхідні для вашого розвитку.

                  У 2026 році — класична кількість затемнень – дві пари (чотири затемнення).

                  Це означає, що рік кармічно нейтральний, тобто він не несе надмірного тиску, але вимагає уважності й усвідомленості.

                  Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків30.12.25, 17:27 • 64637 переглядiв

                  Перша пара затемнень:

                  Лютий – березень 2026.

                  Сонячне затемнення — 17 лютого 2026

                  Місячне затемнення — 3 березня 2026

                  Цей коридор затемнень пов’язаний з:

                  • переглядом життєвих орієнтирів;
                    • завершенням старих сюжетів;
                      • внутрішнім очищенням;
                        • поверненням незакритих тем.

                          У цей період особливо важливо спостерігати, а не намагатися тиснути на реальність.

                          Друга пара затемнень:

                          Серпень 2026.

                          Сонячне затемнення — 12 серпня 2026

                          Місячне затемнення — 28 серпня 2026

                          Цей коридор пов’язаний із:

                          • соціальними процесами;
                            • колективними настроями;
                              •  темами відповідальності, лідерства;
                                •  роллю людини у світі.

                                  Саме в цей період стає зрозуміло, куди рухається суспільство і яке місце ми в ньому займаємо.

                                  Важливо! Якщо ваш день народження припадає за три дні до або після затемнення, то цей рік вашого життя буде особливо значущим і вимагатиме уважного ставлення до рішень і вибору.

                                  Чотири точки сили 2026 року

                                  У році є чотири дні, які формують енергетичний хрест - це точки максимальної концентрації сили.

                                  Весняне рівнодення — 20 березня 2026.

                                  Точка запуску нових ідей, планів і внутрішніх намірів.

                                  Літнє сонцестояння — 21 червня 2026.

                                  Пік енергії року. Час активних дій і прояву себе.

                                  Осіннє рівнодення — 22 вересня 2026.

                                  Баланс, корекція курсу, підбиття проміжних підсумків.

                                  Зимове сонцестояння — 21 грудня 2026.

                                  Завершення циклу, глибоке усвідомлення, підготовка до нового етапу.

                                  В ці дні добре медитувати, формувати наміри, планувати.

                                  Ретроградність планет у 2026 році

                                  Ретроградність – це візуальний ефект, коли планета ніби рухається назад.

                                  Астрономічно вона рухається вперед, але в астрології це означає:

                                  • уповільнення процесів;
                                    •  зниження зовнішньої динаміки;
                                      • поглиблення внутрішньої роботи.

                                        Це час переосмислення, час коли можна завершити якісь справи.

                                        Ретроградний Меркурій у 2026 році.

                                        У періоди ретроградного Меркурія традиційно ускладнюються процеси, пов’язані з комунікацією та спілкування; перемовинами і домовленостями; документами, угодами та їх підписанням; поїздками, транспортом, логістикою.

                                        Затримки, запізнення, непорозуміння між людьми, особливо через плутанину у словах та інформації виникають в цей період частіше. Збоїть і техніка, зв'язок та транспорт.

                                        У ретроградний Меркурій не бажано:

                                        • починати важливі перемовини;
                                          • підписувати довгострокові контракти;
                                            • купувати дорогу техніку;
                                              • купувати автомобіль (це класичне правило);
                                                •  планувати далекі подорожі без запасу часу;
                                                  •  поспіхом ухвалювати рішення.

                                                    Це період для повернення, надолуження, перевірки та виправлення помилок.

                                                    У 2026 році відбудеться три ретрограції Меркурія. Усі три періоди - у водних знаках, що робить акцент на емоціях і внутрішньому стані.

                                                    26 лютого – 20 березня (Риби)

                                                    Повернення до внутрішніх переживань, старих розмов, психологічних тем.

                                                    29 червня – 23 липня (Рак)

                                                    Сім’я, рід, батьки, емоційні зв’язки. Чудовий час для примирення й відновлення стосунків.

                                                    24 жовтня – 13 листопада (Скорпіон)

                                                    Глибокі розмови, фінансові та емоційні зобов’язання, трансформація мислення.

                                                     Ретроградна Венера

                                                    2 жовтня – 11 листопада 2026

                                                    Період глибокого перегляду любові, цінностей та ставлення до грошей.

                                                    У цей час небажано:

                                                    • робити великі покупки;
                                                      • вкладати кошти в нові проєкти;
                                                        • різко змінювати імідж чи зовнішність;
                                                          • починати нові стосунки.

                                                            Також не починайте ремонтів та не здійснюйте купівлю/продаж нерухомості. Також не варто вдаватися до серйозних косметологічних процедур.

                                                            Часто в цей період у ваше життя можуть повертатися колишні, відновлюватися старі симпатії, може виникати бажання повернутися в минулі стосунки. Це не завжди про буквальне повернення, а про усвідомлення.

                                                            Ретроградність Венери це чудовий час:

                                                            • віддати борги;
                                                              • закрити фінансові питання;
                                                                • навести лад у бюджеті.

                                                                  Важливо! У 2026 році ретроградна Венера йде разом із ретроградним Меркурієм - тема минулого буде особливо відчутною.

                                                                  Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога 30.12.25, 13:22 • 20309 переглядiв

                                                                  Ретроградний Юпітер

                                                                  12 грудня 2026 – 12 квітня 2027.

                                                                  Юпітер - це планета великого щастя, можливостей, росту, авторитету та соціального масштабу.

                                                                  Коли Юпітер переходить у ретроградний рух, він не забирає удачу, але змінює її напрямок.

                                                                  У цей період відбувається переоцінка цінностей, амбіцій, відновлюється те, що колись вже мало силу. Загалом ми можемо повертатися до минулого  досвіду.

                                                                  Ретроградний Юпітер у Леві – один із найцікавіших періодів року!

                                                                  У цей час можливе повернення старих лідерів, яких колись відсунули або забули; можливий спалах популярності, у людей, які довго були в тіні. Можуть відродитися старі творчі проєкти, а також формати та ідеї. А ось надто яскраві та впливові фігури можуть відійти в тінь, або ж змінити роль.

                                                                  Це період коли може з’явитися мода на ретро, інтерес до класики, перевіреного часом.

                                                                  На особистому рівні ретроградний Юпітер дає можливість:

                                                                  • повернутися до давніх мрій;
                                                                    • згадати бажання, які колись були відкладені;
                                                                      • проявити себе по-новому, але на основі досвіду, а не з нуля.

                                                                        Це не період різкого ривка, але ідеальний час для підготовки до великого росту, який почнеться після завершення ретроградності.

                                                                        В цей час дайте собі відповідь на питання, що для вас означають успіхі щастя?

                                                                        Ретроградний Сатурн

                                                                        27 липня – 11 грудня 2026 (Овен).

                                                                        Це час повторного складання "іспитів": виправлення помилок та переосмислення відповідей.

                                                                        Старі системи можуть тимчасово повертатися, але лише для того, щоб остаточно відійти.

                                                                        Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей 29.12.25, 20:57 • 33310 переглядiв

                                                                         

                                                                        Євген Царенко

                                                                        Суспільство
                                                                        Нерухомість
                                                                        Техніка