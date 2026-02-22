Укрзалізниця змінила маршрути поїздів після атаки рф на Київщину 22 лютого

Після нічної російської атаки на Київщину низка поїздів курсують зміненим маршрутом - через це можливі відхилення від графіку. Водночас став відомий графік руху поїздів на неділю, повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

На Херсонщині моніторингові групи працюють у посиленому режимі - рух поїздів буде організовано з урахуванням безпекової ситуації. Пасажирів закликали уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах.

На Сумщині і Чернігівщині регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

На Харківщині і Донеччині пасажири будуть їхати автобусами від Лозової в краматорському напрямку.

Поїзд №101/102 Барвінкове - Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом - йдеться в дописі Укрзалізниці.

Крім того, організовано рух з залученням автобусних перевізників між Запоріжжям і Дніпром.

