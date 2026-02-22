Укрзалізниця змінила маршрути поїздів після атаки рф на Київщину 22 лютого

$43.270.00
22 лютого, 00:48 • 14909 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 25799 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 23657 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 40641 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 37748 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 36526 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 35211 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 28377 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24893 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 28671 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
У Варшаві пройшли масові протести проти оборонної програми ЄС під стінами Президентського палацу21 лютого, 21:58 • 4602 перегляди
МОК не побачив порушення політичного нейтралітету в участі голови ФІФА Інфантіно у Раді миру Трампа21 лютого, 22:32 • 6990 перегляди
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалихVideo21 лютого, 22:57 • 15512 перегляди
рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет04:19 • 16047 перегляди
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал, внаслідок чого загинуло 8 людей04:37 • 6888 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 57206 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 66600 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 77323 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 90748 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 128665 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 25204 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 28456 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 29755 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 21858 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 24433 перегляди
Укрзалізниця змінила маршрути поїздів після атаки рф на Київщину 22 лютого

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Через нічну російську атаку на Київщину низка поїздів курсують зміненим маршрутом, що може спричинити відхилення від графіку. "Укрзалізниця" оприлюднила графік руху поїздів на неділю.

Укрзалізниця змінила маршрути поїздів після атаки рф на Київщину 22 лютого

Після нічної російської атаки на Київщину низка поїздів курсують зміненим маршрутом - через це можливі відхилення від графіку. Водночас став відомий графік руху поїздів на неділю, повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

На Херсонщині моніторингові групи працюють у посиленому режимі - рух поїздів буде організовано з урахуванням безпекової ситуації. Пасажирів закликали уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах.

На Сумщині і Чернігівщині регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

На Харківщині і Донеччині пасажири будуть їхати автобусами від Лозової в краматорському напрямку.

Поїзд №101/102 Барвінкове - Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом

- йдеться в дописі Укрзалізниці.

Крім того, організовано рух з залученням автобусних перевізників між Запоріжжям і Дніпром.

Нагадаємо

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині одного російського інформатора. Ним виявився 33-річний працівник регіональної філії АТ "Укрзалізниця".

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Конотоп
Донецька область
Сумська область
Київська область
Харківська область
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Чернігівська область
Служба безпеки України
Лозова
Херсонська область
Краматорськ
Запоріжжя