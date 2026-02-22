Укрзалізниця змінила маршрути поїздів після атаки рф на Київщину 22 лютого
Київ • УНН
Через нічну російську атаку на Київщину низка поїздів курсують зміненим маршрутом, що може спричинити відхилення від графіку. "Укрзалізниця" оприлюднила графік руху поїздів на неділю.
Після нічної російської атаки на Київщину низка поїздів курсують зміненим маршрутом - через це можливі відхилення від графіку. Водночас став відомий графік руху поїздів на неділю, повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.
Деталі
На Херсонщині моніторингові групи працюють у посиленому режимі - рух поїздів буде організовано з урахуванням безпекової ситуації. Пасажирів закликали уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах.
На Сумщині і Чернігівщині регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.
На Харківщині і Донеччині пасажири будуть їхати автобусами від Лозової в краматорському напрямку.
Поїзд №101/102 Барвінкове - Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом
Крім того, організовано рух з залученням автобусних перевізників між Запоріжжям і Дніпром.
Нагадаємо
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині одного російського інформатора. Ним виявився 33-річний працівник регіональної філії АТ "Укрзалізниця".