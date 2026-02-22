Укрзализныця изменила маршруты поездов после атаки рф на Киевщину 22 февраля

$43.270.00
50.920.00
ukenru
22 февраля, 00:48 • 14895 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 25776 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 23638 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 40619 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 37732 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 36519 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 35204 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 28373 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24891 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 28669 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2.9м/с
64%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оппозиционная партия Словакии утверждает, что Фицо угрожает Украине по указанию РФ21 февраля, 21:39 • 4126 просмотра
В Варшаве прошли массовые протесты против оборонной программы ЕС под стенами Президентского дворца21 февраля, 21:58 • 4602 просмотра
МОК не увидел нарушения политического нейтралитета в участии главы ФИФА Инфантино в Совете мира Трампа21 февраля, 22:32 • 6990 просмотра
В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавшихVideo21 февраля, 22:57 • 15512 просмотра
Автобус с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал, в результате чего погибло 8 человек04:37 • 6888 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 57198 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 66590 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 77314 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 90741 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 128656 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Дональд Туск
Виктор Орбан
Ярослав Качиньский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Запорожская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 25194 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 28447 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 29747 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 21850 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 24427 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Сериал
ТикТок

Укрзализныця изменила маршруты поездов после атаки рф на Киевщину 22 февраля

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Из-за ночной российской атаки на Киевскую область ряд поездов курсируют по измененному маршруту, что может привести к отклонениям от графика. Укрзализныця обнародовала график движения поездов на воскресенье.

Укрзализныця изменила маршруты поездов после атаки рф на Киевщину 22 февраля

После ночной российской атаки на Киевскую область ряд поездов курсируют по измененному маршруту - из-за этого возможны отклонения от графика. В то же время стал известен график движения поездов на воскресенье, сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Подробности

В Херсонской области мониторинговые группы работают в усиленном режиме - движение поездов будет организовано с учетом ситуации безопасности. Пассажиров призвали внимательно следить за оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.

В Сумской и Черниговской областях региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

В Харьковской и Донецкой областях пассажиры будут ехать автобусами от Лозовой в краматорском направлении.

Поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления едут по расписанию

- говорится в сообщении Укрзализныци.

Кроме того, организовано движение с привлечением автобусных перевозчиков между Запорожьем и Днепром.

Напомним

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области одного российского информатора. Им оказался 33-летний работник регионального филиала АО "Укрзализныця".

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Конотоп
Донецкая область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Украинская железная дорога
Днепр (город)
Черниговская область
Служба безопасности Украины
Лозовая
Херсонская область
Краматорск
Запорожье