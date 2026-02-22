Укрзализныця изменила маршруты поездов после атаки рф на Киевщину 22 февраля
Киев • УНН
Из-за ночной российской атаки на Киевскую область ряд поездов курсируют по измененному маршруту, что может привести к отклонениям от графика. Укрзализныця обнародовала график движения поездов на воскресенье.
Подробности
В Херсонской области мониторинговые группы работают в усиленном режиме - движение поездов будет организовано с учетом ситуации безопасности. Пассажиров призвали внимательно следить за оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.
В Сумской и Черниговской областях региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.
В Харьковской и Донецкой областях пассажиры будут ехать автобусами от Лозовой в краматорском направлении.
Поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления едут по расписанию
Кроме того, организовано движение с привлечением автобусных перевозчиков между Запорожьем и Днепром.
Напомним
Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области одного российского информатора. Им оказался 33-летний работник регионального филиала АО "Укрзализныця".