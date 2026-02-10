Передавав ворогу локації техніки Сил оборони у Словʼянську: затримано працівника Укрзалізниці
Київ • УНН
Контррозвідка СБУ затримала працівника Укрзалізниці на Донеччині, який передавав ворогу інформацію про розташування важкої техніки ЗСУ. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного російського інформатора. Ним виявився 33-річний працівник регіональної філії АТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Деталі
Як встановило розслідування, фігурант відстежував для ворога розташування важкої техніки Сил оборони, по якій, за наявною інформацією, окупанти готували ракетно-бомбові удари.
Щоб виявити координати військових об’єктів, зловмисник у позаробочий час пішки обходив прифронтову громаду та відстежував місця зосередження особового складу і техніки українських військ
Зібрані відомості він накопичував на власному смартфоні та передавав своєму знайомому, який був "зв’язковим" з російськими спецслужбістами.
Співробітники СБУ викрили інформатора, задокументували його і затримали за місцем проживання.
Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності на Краматорському напрямку.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили інформатору про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
