У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 19148 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 29266 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 26896 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 25195 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 21570 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 19198 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19992 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 30324 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48777 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Передавав ворогу локації техніки Сил оборони у Словʼянську: затримано працівника Укрзалізниці

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала працівника Укрзалізниці на Донеччині, який передавав ворогу інформацію про розташування важкої техніки ЗСУ. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.

Передавав ворогу локації техніки Сил оборони у Словʼянську: затримано працівника Укрзалізниці

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного російського інформатора. Ним виявився 33-річний працівник регіональної філії АТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Як встановило розслідування, фігурант відстежував для ворога розташування важкої техніки Сил оборони, по якій, за наявною інформацією, окупанти готували ракетно-бомбові удари.

Щоб виявити координати військових об’єктів, зловмисник у позаробочий час пішки обходив прифронтову громаду та відстежував місця зосередження особового складу і техніки українських військ

- йдеться у повідомленні.

Зібрані відомості він накопичував на власному смартфоні та передавав своєму знайомому, який був "зв’язковим" з російськими спецслужбістами.

Співробітники СБУ викрили інформатора, задокументували його і затримали за місцем проживання.

Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності на Краматорському напрямку.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили інформатору про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Банкір-агент фсб зливав ворогу дані воїнів Сил оборони: йому загрожує довічне09.02.26, 12:06 • 3036 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал та НП
Техніка
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Слов'янськ
Українська залізниця
Служба безпеки України
Збройні сили України
Краматорськ