Банкір-агент фсб зливав ворогу дані воїнів Сил оборони: йому загрожує довічне

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Працівник банку в Києві передавав фсб дані про військові об'єкти, банківську таємницю та персональні дані військових. Його затримали та судитимуть за держзраду, загрожує довічне ув'язнення.

Банкір-агент фсб зливав ворогу дані воїнів Сил оборони: йому загрожує довічне

Правоохоронці затримала банкіра-агента фсб, який "зливав" рашистам персональні дані воїнів Сил оборони, співробітника банку, який наводив обстріли на обʼєкти Києва та передавав банківську таємницю рф, судитимуть за держзраду, повідомили у понеділок у СБУ та Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у СБУ, ще одним російським агентом виявися завербований фсб 40-річний працівник відділу інформаційної безпеки одного з комерційних банків столиці.

За даними прокуратури, слідство встановило, що фігурант "передавав спецслужбам рф розвіддані про військові об’єкти столиці та знімав їх приховано під час пересування містом". Фото, відео та точні координати чоловік, як вказано, "надсилав куратору через месенджер за гроші, а отримані дані ворог використовував для підготовки й коригування обстрілів".

"Крім того, використовуючи службове становище, він передавав представникам держави-агресора інформацію, що становить банківську, комерційну та службову таємницю", - зазначили у прокуратурі.

"За матеріалами кіберфахівців СБУ, фігурант збирав для ворога персональні дані клієнтів фінустанови серед воїнів Сил оборони та військових волонтерів. Ці дані окупанти могли використати для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників", - розповіли у СБУ.

Правоохоронці, як повідомляється, затримали його в Києві.

"Під час обшуку в нього вилучено чотири смартфони, змінні сім-карти для конспірації і три ноутбуки, на яких він накопичував особисті дані потенційних "цілей". Також на гаджетах затриманого виявлено його контакти з фсб", - вказали у СБУ.

Також він, за даними СБУ, мав передати окупантам координати резервного дата-центру, на якому зберігається база даних банку та його користувачів.

За клопотанням прокуратури суд узяв його під варту без права застави.

Розслідування завершено. Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт для розгляду по суті (ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
російська пропаганда
Техніка
Обшук
Банківська картка
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Генеральний прокурор (Україна)
Київ