Нафтовий танкер Skylight під санкціями США зазнав удару з боку Ірану біля Оману
Київ • УНН
Танкер Skylight під прапором Палау, що перебуває під санкціями США, був атакований біля оманського півострова Мусандам. Четверо членів екіпажу постраждали, 20 осіб евакуйовано.
Нафтовий танкер Skylight під прапором Палау, який перебуває під санкціями США, у неділю зазнав удару поблизу оманського півострова Мусандам. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Унаслідок атаки постраждали четверо членів екіпажу, повідомив Морський центр безпеки Оману. Чим саме завдали удар, у відомстві не пояснили.
За інформацією Оманського морського центру безпеки, після інциденту 20 осіб екіпажу евакуювали. Атака сталася приблизно за 5 морських миль на північ від порту Хасаб, у районі стратегічної Ормузької протоки. Серед членів екіпажу - 15 громадян Індії та 5 громадян Ірану.
Паралельно в мережі з'явились кадри наслідків удару.
Що відомо про судно
За даними LSEG, зареєстрованим власником танкера є Sea Force Inc, а управління здійснює Red Sea Ship Management LLC. Мінфін США у грудні 2025 року запровадив санкції проти Red Sea Ship Management та судна Skylight, звинувативши їх в участі в "тіньовому флоті", який використовують для транспортування іранських нафтопродуктів у Перській затоці.
Сервіс моніторингу судноплавства Tankertrackers.com повідомив, що Skylight - невеликий танкер, який здебільшого використовували для заправки інших суден і який перебував на якорі в провінції Мусандам із 22 лютого.
Контекст
Інцидент стався на тлі ескалації в регіоні. Як передає Reuters, це перший випадок ураження цілей в Омані або поблизу нього після хвилі ударів у відповідь з боку Тегерана по державах Перської затоки, що почалася після спільних американсько-ізраїльських атак по Ірану.
Зауважимо, що раніше цього ж дня комерційний порт Дукм на узбережжі Аравійського моря зазнав ударів двох безпілотників.
За інформацією державного агентства Оману, внаслідок атаки постраждав один іноземний працівник. Крім того, уламки ще одного дрона впали поблизу паливних резервуарів у Дукмі, однак жертв і матеріальних збитків у цьому випадку не зафіксували.
Варто розуміти, що Оманський півострів Мусандам разом з Іраном контролює Ормузьку протоку - один із ключових маршрутів постачання нафти у світі, через який проходить близько п’ятої частини глобального споживання.
Нагадаємо
Світові ціни на нафту відновили зростання на тлі загострення геополітичної ситуації навколо Ірану, що повністю нівелювало негативний вплив даних про значне збільшення комерційних запасів сировини в США.