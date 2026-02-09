Банкир-агент фсб сливал врагу данные воинов Сил обороны: ему грозит пожизненное

Правоохранители задержали банкира-агента фсб, который "сливал" рашистам персональные данные воинов Сил обороны, сотрудника банка, который наводил обстрелы на объекты Киева и передавал банковскую тайну рф, будут судить за госизмену, сообщили в понедельник в СБУ и Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в СБУ, еще одним российским агентом оказался завербованный фсб 40-летний сотрудник отдела информационной безопасности одного из коммерческих банков столицы.

По данным прокуратуры, следствие установило, что фигурант "передавал спецслужбам рф разведданные о военных объектах столицы и снимал их скрыто во время передвижения по городу". Фото, видео и точные координаты мужчина, как указано, "отправлял куратору через мессенджер за деньги, а полученные данные враг использовал для подготовки и корректировки обстрелов".

"Кроме того, используя служебное положение, он передавал представителям государства-агрессора информацию, составляющую банковскую, коммерческую и служебную тайну", - отметили в прокуратуре.

"По материалам киберспециалистов СБУ, фигурант собирал для врага персональные данные клиентов финучреждения среди воинов Сил обороны и военных волонтеров. Эти данные оккупанты могли использовать для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций против украинских защитников", - рассказали в СБУ.

Правоохранители, как сообщается, задержали его в Киеве.

"Во время обыска у него изъято четыре смартфона, сменные сим-карты для конспирации и три ноутбука, на которых он накапливал личные данные потенциальных "целей". Также на гаджетах задержанного обнаружены его контакты с фсб", - указали в СБУ.

Также он, по данным СБУ, должен был передать оккупантам координаты резервного дата-центра, на котором хранится база данных банка и его пользователей.

По ходатайству прокуратуры суд взял его под стражу без права залога.

Расследование завершено. Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт для рассмотрения по существу (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.