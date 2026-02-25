Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор Кравченко

Командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник управления СБУ в одной из областей страны задержаны "на горячем" по делу о коррупции при строительстве укрытий для самолетов - изъято 320 тысяч долларов США, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

На коррупции при строительстве укрытий для самолетов разоблачены командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник УСБУ в одной из областей страны. Должностные лица задержаны по ст. 208 УПК Украины

По данным Генпрокурора, "в мае 2025 года принято решение о выделении 1,4 млрд грн для строительства сборно-разборных арочных конструкций".

"Проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения: проекты не соответствовали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации, а стоимость работ была существенно завышена. Несмотря на это, началось перечисление авансовых платежей по договорам", - отметил Кравченко детали дела.

По данным Генпрокурора, "чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к главе УСБУ одной из областей с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки". "Последний согласился, выступил "гарантом" "сделки", поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме", - указал Генпрокурор.

"По данным следствия, чтобы избежать ответственности и обеспечить невмешательство в процесс проверок, должностные лица предложили передать около 13 млн грн (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств. Также планировалось привлечение "лояльных" аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства", - сообщил Генпрокурор.

25 февраля при попытке передачи неправомерной выгоды участники схемы задержаны "на горячем". Изъято 320 тысяч долларов США