Мужчина оставил предсмертное сообщение - прокуратура раскрыла детали трагедии с убийством ребенка и самоубийством под Киевом
Киев • УНН
В Ирпене 52-летний мужчина предположительно убил ребенка и себя, оставив предсмертное сообщение. Прокуратура расследует дело и происхождение оружия.
В Киевской области расследуют гибель мужчины и его 11-летней дочери в Ирпене, детали трагедии рассказали в Киевской областной прокуратуре, указав, что в телефоне отца найдено предсмертное сообщение, и показав кадры с места происшествия, пишет УНН.
Детали
"По предварительным данным, 52-летний мужчина находился в доме вместе со своей 11-летней дочерью. Вероятно, он произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову ребенка, после чего совершил самоубийство. В телефоне отца найдено предсмертное сообщение", - сообщили в прокуратуре.
Под Киевом мужчина застрелил больную 11-летнюю дочь, а затем покончил с собой16.03.26, 20:58 • 11899 просмотров
Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Бучанской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту гибели мужчины и его малолетней дочери в городе Ирпень.
"В уголовном производстве расследуется умышленное убийство (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Также по инициативе прокуратуры внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием (ст. 263 УК Украины). В настоящее время устанавливается происхождение огнестрельного оружия. Следствие также проверяет, не причастны ли к происшествию посторонние лица", - отметили в прокуратуре.
Досудебное расследование продолжается.
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством15.02.26, 23:07 • 41654 просмотра