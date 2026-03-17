Мужчина оставил предсмертное сообщение - прокуратура раскрыла детали трагедии с убийством ребенка и самоубийством под Киевом

Киев • УНН

 • 2376 просмотра

В Ирпене 52-летний мужчина предположительно убил ребенка и себя, оставив предсмертное сообщение. Прокуратура расследует дело и происхождение оружия.

В Киевской области расследуют гибель мужчины и его 11-летней дочери в Ирпене, детали трагедии рассказали в Киевской областной прокуратуре, указав, что в телефоне отца найдено предсмертное сообщение, и показав кадры с места происшествия, пишет УНН.

Детали

"По предварительным данным, 52-летний мужчина находился в доме вместе со своей 11-летней дочерью. Вероятно, он произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову ребенка, после чего совершил самоубийство. В телефоне отца найдено предсмертное сообщение", - сообщили в прокуратуре.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Бучанской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту гибели мужчины и его малолетней дочери в городе Ирпень.

"В уголовном производстве расследуется умышленное убийство (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Также по инициативе прокуратуры внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием (ст. 263 УК Украины). В настоящее время устанавливается происхождение огнестрельного оружия. Следствие также проверяет, не причастны ли к происшествию посторонние лица", - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Киевская область