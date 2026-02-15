На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
На Львовщине 42-летний мужчина застрелил двух своих несовершеннолетних детей из охотничьего ружья, после чего покончил жизнь самоубийством. Семья считалась благополучной и не состояла на учете в социальных службах.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о страшной трагедии, произошедшей в селе Станиславчик Золочевского района вечером 15 февраля. В частном доме обнаружили тела 42-летнего мужчины и двух его несовершеннолетних детей в возрасте 13 и 15 лет с огнестрельными ранениями. Об этом пишет УНН.
Правоохранители предварительно установили, что 42-летний отец применил собственное охотничье ружье против детей, а после этого выстрелил в себя. Оружие изъяли для проведения соответствующих экспертиз, а территорию домовладения тщательно обследовали специалисты. Полиция уже начала уголовное производство, чтобы окончательно подтвердить последовательность событий и выяснить мотивы, которые привели к такому фатальному финалу.
По информации местной Службы по делам детей, семья характеризовалась как благополучная и никогда не состояла на учете в социальных службах. Никаких официальных жалоб на поведение отца или конфликты в семье ранее не поступало. Максим Козицкий заявил, что держит ситуацию на личном контроле, пока продолжается выяснение всех обстоятельств этого ужасного инцидента.
