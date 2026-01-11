Массовое убийство в Миссисипи: 24-летнего мужчину обвиняют в расстреле собственной семьи, включая 7-летнего ребенка

$42.990.00
10 января, 11:45 • 13178 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 24736 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 25405 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 23483 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 23440 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 30482 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 53517 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38643 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 37999 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30817 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Протесты в Иране: 100 человек арестованы в провинции Тегеран10 января, 12:57 • 5774 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 11781 просмотра
Южная Корея отрицает нарушение воздушного пространства КНДР дронами10 января, 13:41 • 4794 просмотра
Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали10 января, 14:17 • 10468 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 5542 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 34725 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 82130 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 108826 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 80344 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:48 • 101444 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Марко Рубио
Джорджия Мелони
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Венесуэла
Тегеран
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 5744 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 11880 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 69034 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 70578 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 91281 просмотра
Социальная сеть
Отопление
Техника
Дипломатка
Truth Social

Массовое убийство в Миссисипи: 24-летнего мужчину обвиняют в расстреле собственной семьи, включая 7-летнего ребенка

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Даррика М. Мура обвиняют в убийстве четырех родственников и двух взрослых в Миссисипи. Среди жертв – 7-летний ребенок, которому он угрожал пистолетом.

Массовое убийство в Миссисипи: 24-летнего мужчину обвиняют в расстреле собственной семьи, включая 7-летнего ребенка

На северо-востоке штата Миссисипи правоохранители задержали 24-летнего Дарику М. Мура по подозрению в убийстве шести человек. Жертвами серии стрельб, произошедших в сельской общине Седарблафф в ночь на субботу, стали четверо родственников подозреваемого и двое взрослых. Среди погибших - 7-летняя троюродная сестра Мура. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По данным шерифа округа Клей Эдди Скотта, нападения произошли в трех разных локациях. Следователи установили, что подозреваемый целенаправленно преследовал членов своей семьи. В одном из домов, где погиб ребенок, Мур также угрожал пистолетом другому маленькому ребенку, приставив оружие к ее голове. Пока неизвестно, произошел ли сбой в работе пистолета, или нападавший передумал стрелять.

Убийство Рене Гуд сотрудником иммиграционной службы США: СМИ опубликовали новое видео10.01.26, 13:20 • 11184 просмотра

Я не знаю, какой мотив у вас может быть, чтобы убить 7-летнего ребенка

- отметил шериф Скотт во время пресс-конференции.

Юридические последствия и характеристика подозреваемого

Дарику М. Муру официально предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Учитывая тяжесть преступления и наличие малолетней жертвы, обвинения могут быть переквалифицированы на такие, которые предусматривают смертную казнь. До расследования этого дела мужчина не имел криминального прошлого и не находился в поле зрения правоохранительных органов.

Доказательства и показания указывают на то, что Мур действовал самостоятельно. Сейчас он находится под стражей, а его первое появление в суде запланировано на понедельник, 12 января. Следствие продолжает выяснять мотивы поступка, который шокировал местную общину. 

В США офицер миграционной службы застрелил американскую гражданку во время рейда по поимке нелегалов08.01.26, 03:52 • 37258 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Село
Ассошиэйтед Пресс