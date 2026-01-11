Массовое убийство в Миссисипи: 24-летнего мужчину обвиняют в расстреле собственной семьи, включая 7-летнего ребенка

На северо-востоке штата Миссисипи правоохранители задержали 24-летнего Дарику М. Мура по подозрению в убийстве шести человек. Жертвами серии стрельб, произошедших в сельской общине Седарблафф в ночь на субботу, стали четверо родственников подозреваемого и двое взрослых. Среди погибших - 7-летняя троюродная сестра Мура. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По данным шерифа округа Клей Эдди Скотта, нападения произошли в трех разных локациях. Следователи установили, что подозреваемый целенаправленно преследовал членов своей семьи. В одном из домов, где погиб ребенок, Мур также угрожал пистолетом другому маленькому ребенку, приставив оружие к ее голове. Пока неизвестно, произошел ли сбой в работе пистолета, или нападавший передумал стрелять.

Я не знаю, какой мотив у вас может быть, чтобы убить 7-летнего ребенка - отметил шериф Скотт во время пресс-конференции.

Юридические последствия и характеристика подозреваемого

Дарику М. Муру официально предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Учитывая тяжесть преступления и наличие малолетней жертвы, обвинения могут быть переквалифицированы на такие, которые предусматривают смертную казнь. До расследования этого дела мужчина не имел криминального прошлого и не находился в поле зрения правоохранительных органов.

Доказательства и показания указывают на то, что Мур действовал самостоятельно. Сейчас он находится под стражей, а его первое появление в суде запланировано на понедельник, 12 января. Следствие продолжает выяснять мотивы поступка, который шокировал местную общину.

