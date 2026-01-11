Масове вбивство в Міссісіпі: 24-річного чоловіка звинувачують у розстрілі власної родини, включно з 7-річною дитиною

$42.990.00
10 січня, 11:45 • 13254 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 24934 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 25504 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 23572 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 23501 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 30514 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 53559 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38655 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38013 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30821 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Популярнi новини
Протести в Ірані: 100 осіб заарештовано в провінції Тегеран10 січня, 12:57 • 5950 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 11898 перегляди
Південна Корея заперечила порушення повітряного простору КНДР дронами 10 січня, 13:41 • 4958 перегляди
Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували10 січня, 14:17 • 10560 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 5772 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 34791 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 82201 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 108888 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 80402 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:48 • 101499 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 5960 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 11989 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 69066 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 70612 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 91310 перегляди
Масове вбивство в Міссісіпі: 24-річного чоловіка звинувачують у розстрілі власної родини, включно з 7-річною дитиною

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Даріку М. Мура звинувачують у вбивстві чотирьох родичів та двох дорослих у Міссісіпі. Серед жертв – 7-річна дитина, якій він погрожував пістолетом.

Масове вбивство в Міссісіпі: 24-річного чоловіка звинувачують у розстрілі власної родини, включно з 7-річною дитиною

На північному сході штату Міссісіпі правоохоронці затримали 24-річного Даріку М. Мура за підозрою у вбивстві шістьох осіб. Жертвами серії стрілянин, що сталися у сільській громаді Седарблафф у ніч на суботу, стали четверо родичів підозрюваного та двоє дорослих. Серед загиблих - 7-річна троюрідна сестра Мура. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За даними шерифа округу Клей Едді Скотта, напади відбулися у трьох різних локаціях. Слідчі встановили, що підозрюваний цілеспрямовано переслідував членів своєї сім'ї. В одному з будинків, де загинула дитина, Мур також погрожував пістолетом іншій маленькій дитині, приставивши зброю до її голови. Наразі невідомо, чи стався збій у роботі пістолета, чи нападник передумав стріляти.

Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відео10.01.26, 13:20 • 11190 переглядiв

Я не знаю, який мотив у вас може бути, щоб убити 7-річну дитину

- зазначив шериф Скотт під час пресконференції.

Юридичні наслідки та характеристика підозрюваного

Даріку М. Муру офіційно висунуто звинувачення у вбивстві першого ступеня. Враховуючи тяжкість злочину та наявність малолітньої жертви, звинувачення можуть бути перекваліфіковані на такі, що передбачають смертну кару. До розслідування цієї справи чоловік не мав кримінального минулого та не перебував у полі зору правоохоронних органів.

Докази та свідчення вказують на те, що Мур діяв самостійно. Наразі він перебуває під вартою, а його перша поява в суді запланована на понеділок, 12 січня. Слідство продовжує з'ясовувати мотиви вчинку, який шокував місцеву громаду. 

У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалів08.01.26, 03:52 • 37258 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Село
Ассошіейтед Прес