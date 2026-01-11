Масове вбивство в Міссісіпі: 24-річного чоловіка звинувачують у розстрілі власної родини, включно з 7-річною дитиною
Даріку М. Мура звинувачують у вбивстві чотирьох родичів та двох дорослих у Міссісіпі. Серед жертв – 7-річна дитина, якій він погрожував пістолетом.
На північному сході штату Міссісіпі правоохоронці затримали 24-річного Даріку М. Мура за підозрою у вбивстві шістьох осіб. Жертвами серії стрілянин, що сталися у сільській громаді Седарблафф у ніч на суботу, стали четверо родичів підозрюваного та двоє дорослих. Серед загиблих - 7-річна троюрідна сестра Мура. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
За даними шерифа округу Клей Едді Скотта, напади відбулися у трьох різних локаціях. Слідчі встановили, що підозрюваний цілеспрямовано переслідував членів своєї сім'ї. В одному з будинків, де загинула дитина, Мур також погрожував пістолетом іншій маленькій дитині, приставивши зброю до її голови. Наразі невідомо, чи стався збій у роботі пістолета, чи нападник передумав стріляти.
Я не знаю, який мотив у вас може бути, щоб убити 7-річну дитину
Юридичні наслідки та характеристика підозрюваного
Даріку М. Муру офіційно висунуто звинувачення у вбивстві першого ступеня. Враховуючи тяжкість злочину та наявність малолітньої жертви, звинувачення можуть бути перекваліфіковані на такі, що передбачають смертну кару. До розслідування цієї справи чоловік не мав кримінального минулого та не перебував у полі зору правоохоронних органів.
Докази та свідчення вказують на те, що Мур діяв самостійно. Наразі він перебуває під вартою, а його перша поява в суді запланована на понеділок, 12 січня. Слідство продовжує з'ясовувати мотиви вчинку, який шокував місцеву громаду.
