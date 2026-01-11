Масове вбивство в Міссісіпі: 24-річного чоловіка звинувачують у розстрілі власної родини, включно з 7-річною дитиною

На північному сході штату Міссісіпі правоохоронці затримали 24-річного Даріку М. Мура за підозрою у вбивстві шістьох осіб. Жертвами серії стрілянин, що сталися у сільській громаді Седарблафф у ніч на суботу, стали четверо родичів підозрюваного та двоє дорослих. Серед загиблих - 7-річна троюрідна сестра Мура. Про це повідомляє AP, пише УНН.

За даними шерифа округу Клей Едді Скотта, напади відбулися у трьох різних локаціях. Слідчі встановили, що підозрюваний цілеспрямовано переслідував членів своєї сім'ї. В одному з будинків, де загинула дитина, Мур також погрожував пістолетом іншій маленькій дитині, приставивши зброю до її голови. Наразі невідомо, чи стався збій у роботі пістолета, чи нападник передумав стріляти.

Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відео

Я не знаю, який мотив у вас може бути, щоб убити 7-річну дитину