У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалів

Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 14150 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 21571 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 17711 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 20227 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 23385 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 30801 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 27020 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 28237 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 20071 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
Ексклюзиви
Популярнi новини
Екіпаж захопленого танкера, пов'язаного з Венесуелою, може постати перед судом у США - Білий дім7 січня, 17:29 • 4044 перегляди
Білецький про кадрові зміни в СБУ: відставка Малюка – мінус, але ключові фігури збережені і навіть отримали підвищенняPhoto7 січня, 18:05 • 4904 перегляди
Діяти, а не боятися: Сибіга про підхід Трампа у відносинах з рф7 січня, 18:13 • 3416 перегляди
Сибіга: Україна розглянула звернення Гани щодо громадянина, захопленого як найманця рфVideo7 січня, 19:32 • 3886 перегляди
росія терміново евакуює співробітників посольства рф з Ізраїлю - ЗМІ23:02 • 7978 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 23712 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 28670 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 30801 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 73780 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 111191 перегляди
УНН Lite
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 12292 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 41415 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 61100 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 103402 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 94812 перегляди
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалів

Київ • УНН

 • 134 перегляди

У Міннеаполісі співробітник міграційної служби (ICE) застрелив 37-річну американську громадянку. Міністерка внутрішніх справ назвала це самообороною, тоді як мер міста закликав ICE залишити Міннеаполіс.

У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалів

У місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) співробітник міграційної та митної служби (ICE) під час заходів з вилову нелегалів застрелив 37-річну жінку, яка є американською громадянкою. Про це повідомляє BBC, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що це сталося після того, як офіцер ICE зазнав нападу з боку людей. Міністерка внутрішніх справ Крісті Ноем назвала дії свого підлеглого "вимушеною обороною".

У свою чергу мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей розкритикував реакцію адміністрації Дональда Трампа та закликав ICE негайно залишити місто та припинити затримання на вулицях. Він також попросив протестувальників, які почали збиратися поблизу місця трагедії, не вдаватися до насильства і "не давати республіканцям те, чого вони прагнуть".

Видання вказує, що стрілянина сталася неподалік місця вбивства офіцером поліції у 2020 році беззбройного темношкірого чоловіка Джорджа Флойда. Цей інцидент спричинив хвилю протестів та започаткував рух Black Live Matter.

Нагадаємо

13 грудня, в районі Браунівського університету (США) сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше 2 людини, а 9 отримали поранення.

Стрілянина в банкетному залі Стоктона в США: четверо загиблих, десять поранених30.11.25, 09:19 • 3977 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
Міннесота
Сполучені Штати Америки