У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалів
Київ • УНН
У Міннеаполісі співробітник міграційної служби (ICE) застрелив 37-річну американську громадянку. Міністерка внутрішніх справ назвала це самообороною, тоді як мер міста закликав ICE залишити Міннеаполіс.
У місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) співробітник міграційної та митної служби (ICE) під час заходів з вилову нелегалів застрелив 37-річну жінку, яка є американською громадянкою. Про це повідомляє BBC, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що це сталося після того, як офіцер ICE зазнав нападу з боку людей. Міністерка внутрішніх справ Крісті Ноем назвала дії свого підлеглого "вимушеною обороною".
У свою чергу мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей розкритикував реакцію адміністрації Дональда Трампа та закликав ICE негайно залишити місто та припинити затримання на вулицях. Він також попросив протестувальників, які почали збиратися поблизу місця трагедії, не вдаватися до насильства і "не давати республіканцям те, чого вони прагнуть".
Видання вказує, що стрілянина сталася неподалік місця вбивства офіцером поліції у 2020 році беззбройного темношкірого чоловіка Джорджа Флойда. Цей інцидент спричинив хвилю протестів та започаткував рух Black Live Matter.
