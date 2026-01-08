$42.560.14
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 14901 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 22200 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 18183 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 20567 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 23589 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 31202 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 27127 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 28326 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 20117 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
В США офицер миграционной службы застрелил американскую гражданку во время рейда по поимке нелегалов

Киев • УНН

 • 762 просмотра

В Миннеаполисе сотрудник миграционной службы (ICE) застрелил 37-летнюю американскую гражданку. Министр внутренних дел назвала это самообороной, тогда как мэр города призвал ICE покинуть Миннеаполис.

В США офицер миграционной службы застрелил американскую гражданку во время рейда по поимке нелегалов

В городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) сотрудник миграционной и таможенной службы (ICE) во время мероприятий по отлову нелегалов застрелил 37-летнюю женщину, являющуюся американской гражданкой. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это произошло после того, как офицер ICE подвергся нападению со стороны людей. Министр внутренних дел Кристи Ноэм назвала действия своего подчиненного "вынужденной обороной".

В свою очередь мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей раскритиковал реакцию администрации Дональда Трампа и призвал ICE немедленно покинуть город и прекратить задержания на улицах. Он также попросил протестующих, которые начали собираться вблизи места трагедии, не прибегать к насилию и "не давать республиканцам то, чего они хотят".

Издание указывает, что стрельба произошла неподалеку от места убийства офицером полиции в 2020 году безоружного темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Этот инцидент вызвал волну протестов и положил начало движению Black Live Matter.

Напомним

13 декабря, в районе Брауновского университета (США) произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 2 человека, а 9 получили ранения.

Вадим Хлюдзинский

