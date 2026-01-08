В США офицер миграционной службы застрелил американскую гражданку во время рейда по поимке нелегалов
В Миннеаполисе сотрудник миграционной службы (ICE) застрелил 37-летнюю американскую гражданку. Министр внутренних дел назвала это самообороной, тогда как мэр города призвал ICE покинуть Миннеаполис.
В городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) сотрудник миграционной и таможенной службы (ICE) во время мероприятий по отлову нелегалов застрелил 37-летнюю женщину, являющуюся американской гражданкой. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что это произошло после того, как офицер ICE подвергся нападению со стороны людей. Министр внутренних дел Кристи Ноэм назвала действия своего подчиненного "вынужденной обороной".
В свою очередь мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей раскритиковал реакцию администрации Дональда Трампа и призвал ICE немедленно покинуть город и прекратить задержания на улицах. Он также попросил протестующих, которые начали собираться вблизи места трагедии, не прибегать к насилию и "не давать республиканцам то, чего они хотят".
Издание указывает, что стрельба произошла неподалеку от места убийства офицером полиции в 2020 году безоружного темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Этот инцидент вызвал волну протестов и положил начало движению Black Live Matter.
Напомним
13 декабря, в районе Брауновского университета (США) произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 2 человека, а 9 получили ранения.
