Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
28 ноября, 13:56
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер
Стрельба в банкетном зале Стоктона в США: четверо погибших, десять раненых

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Массовая стрельба в банкетном зале Стоктона, Калифорния, унесла жизни четырех человек и ранила десятерых, среди которых есть дети. Подозреваемый до сих пор на свободе, мотив стрелка неизвестен.

Стрельба в банкетном зале Стоктона в США: четверо погибших, десять раненых
Фото: AP

В Стоктоне, Калифорния, семейный праздник завершился массовой стрельбой, унесшей жизни четырех человек и ранившей еще десятерых – среди них дети. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Вечером в субботу правоохранители округа Сан-Хоакин сообщили, что стрельба произошла в банкетном зале, где проходило частное мероприятие. По словам пресс-секретаря офиса шерифа Хизер Брент, среди пострадавших – как взрослые, так и несовершеннолетние, а предварительные данные "свидетельствуют о том, что это мог быть целенаправленный инцидент".

Подозреваемый в нападении до сих пор на свободе, и власти просят местных жителей помочь в установлении его местонахождения. Мотив стрелка остается неизвестным.

Окружной прокурор Сан-Хоакина Рон Фрейтас обратился к общественности и самому злоумышленнику.

Если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, немедленно свяжитесь с ней. Если вы этот человек, немедленно сдайтесь 

– заявил прокурор.

Мэр Стоктона Кристина Фугацци подчеркнула трагизм ситуации и выразила соболезнования семьям: "Семьи должны быть вместе, а не в больнице, стоять рядом со своими близкими и молиться, чтобы те выжили".

Детали о состоянии раненых пока уточняются.

Степан Гафтко

