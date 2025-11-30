Стрельба в банкетном зале Стоктона в США: четверо погибших, десять раненых

В Стоктоне, Калифорния, семейный праздник завершился массовой стрельбой, унесшей жизни четырех человек и ранившей еще десятерых – среди них дети. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Вечером в субботу правоохранители округа Сан-Хоакин сообщили, что стрельба произошла в банкетном зале, где проходило частное мероприятие. По словам пресс-секретаря офиса шерифа Хизер Брент, среди пострадавших – как взрослые, так и несовершеннолетние, а предварительные данные "свидетельствуют о том, что это мог быть целенаправленный инцидент".

Подозреваемый в нападении до сих пор на свободе, и власти просят местных жителей помочь в установлении его местонахождения. Мотив стрелка остается неизвестным.

Окружной прокурор Сан-Хоакина Рон Фрейтас обратился к общественности и самому злоумышленнику.

Если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, немедленно свяжитесь с ней. Если вы этот человек, немедленно сдайтесь