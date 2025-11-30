Стрельба в банкетном зале Стоктона в США: четверо погибших, десять раненых
Массовая стрельба в банкетном зале Стоктона, Калифорния, унесла жизни четырех человек и ранила десятерых, среди которых есть дети. Подозреваемый до сих пор на свободе, мотив стрелка неизвестен.
В Стоктоне, Калифорния, семейный праздник завершился массовой стрельбой, унесшей жизни четырех человек и ранившей еще десятерых – среди них дети. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Вечером в субботу правоохранители округа Сан-Хоакин сообщили, что стрельба произошла в банкетном зале, где проходило частное мероприятие. По словам пресс-секретаря офиса шерифа Хизер Брент, среди пострадавших – как взрослые, так и несовершеннолетние, а предварительные данные "свидетельствуют о том, что это мог быть целенаправленный инцидент".
Подозреваемый в нападении до сих пор на свободе, и власти просят местных жителей помочь в установлении его местонахождения. Мотив стрелка остается неизвестным.
Окружной прокурор Сан-Хоакина Рон Фрейтас обратился к общественности и самому злоумышленнику.
Если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, немедленно свяжитесь с ней. Если вы этот человек, немедленно сдайтесь
Мэр Стоктона Кристина Фугацци подчеркнула трагизм ситуации и выразила соболезнования семьям: "Семьи должны быть вместе, а не в больнице, стоять рядом со своими близкими и молиться, чтобы те выжили".
Детали о состоянии раненых пока уточняются.
