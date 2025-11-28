Трамп сообщил о смерти военнослужащей Нацгвардии в результате стрельбы возле Белого дома

$42.300.10
27 ноября, 22:24 • 9530 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
27 ноября, 18:30 • 20403 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 20912 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
27 ноября, 15:25 • 31638 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
27 ноября, 14:27 • 37332 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 21672 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
27 ноября, 14:12 • 31139 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
27 ноября, 13:37 • 24336 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 14634 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 18099 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
«Динамо» уступило кипрской «Омонии» в Лиге конференцийPhoto27 ноября, 20:03 • 3948 просмотра
Оккупанты используют базы отдыха в Севастополе для маскировки своих подразделений - "АТЕШ"Photo27 ноября, 21:41 • 4076 просмотра
Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится27 ноября, 22:59 • 7860 просмотра
После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - СвириденкоPhoto00:57 • 4156 просмотра
Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты01:30 • 4644 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 23572 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 24980 просмотра
Трамп сообщил о смерти военнослужащей Нацгвардии в результате стрельбы возле Белого дома

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти 20-летней военнослужащей Нацгвардии Сары Бекстром, получившей ранения во время стрельбы возле Белого дома. Второй гвардеец, 24-летний Эндрю Вулф, находится в критическом состоянии.

Трамп сообщил о смерти военнослужащей Нацгвардии в результате стрельбы возле Белого дома

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти военнослужащей Национальной гвардии, получившей ранения в результате стрельбы возле Белого дома. Об этом информирует Fox News, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, умерла 20-летняя военнослужащая Нацгвардии Западной Вирджинии Сара Бекстром.

Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев, о которых мы говорим, уважаемая, молодая, замечательная женщина, начала службу в июне 2023 года, проявив себя выдающимся человеком. Она только что умерла

- сказал президент США во время своего обращения ко Дню благодарения.

По его словам, второй боец Национальной гвардии, 24-летний Эндрю Вулф, остается в критическом состоянии.

Напомним

26 ноября в Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой были ранены двое Нацгвардейцев.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, иммигрировавший в США в 2021 году.

"Животное, которое ранило двух нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену": Трамп о стрельбе возле Белого дома26.11.25, 22:39 • 5656 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Национальная гвардия США
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты