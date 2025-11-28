Трамп сообщил о смерти военнослужащей Нацгвардии в результате стрельбы возле Белого дома
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти 20-летней военнослужащей Нацгвардии Сары Бекстром, получившей ранения во время стрельбы возле Белого дома. Второй гвардеец, 24-летний Эндрю Вулф, находится в критическом состоянии.
Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти военнослужащей Национальной гвардии, получившей ранения в результате стрельбы возле Белого дома. Об этом информирует Fox News, пишет УНН.
Детали
По словам Трампа, умерла 20-летняя военнослужащая Нацгвардии Западной Вирджинии Сара Бекстром.
Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев, о которых мы говорим, уважаемая, молодая, замечательная женщина, начала службу в июне 2023 года, проявив себя выдающимся человеком. Она только что умерла
По его словам, второй боец Национальной гвардии, 24-летний Эндрю Вулф, остается в критическом состоянии.
Напомним
26 ноября в Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой были ранены двое Нацгвардейцев.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, иммигрировавший в США в 2021 году.
