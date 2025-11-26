"Животное, которое ранило двух нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену": Трамп о стрельбе возле Белого дома
Киев • УНН
Американский президент Дональд Трамп написал в соцсети, что тот, кто стрелял возле Белого дома в нацгвардейцев, заплатит чрезвычайно высокую цену, несмотря на то, что сообщалось, что стрелок ранен.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на стрельбу вблизи Белого дома, заявив, что животное, ранившее двух нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену. Он отметил, что двое нацгвардейцев находятся в больнице в критическом состоянии, а стрелок также получил серьезные ранения. Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН.
Подробности
"Животное, ранившее двух нацгвардейцев, оба из которых находятся в критическом состоянии в двух разных больницах, также получило серьезные ранения, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", - написал Трамп.
Напомним
Вблизи Белого дома США произошла стрельба, в результате чего погибли двое нацгвардейцев.