"Животное, которое ранило двух нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену": Трамп о стрельбе возле Белого дома

Президент США Дональд Трамп отреагировал на стрельбу вблизи Белого дома, заявив, что животное, ранившее двух нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену. Он отметил, что двое нацгвардейцев находятся в больнице в критическом состоянии, а стрелок также получил серьезные ранения. Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН.

Подробности

"Животное, ранившее двух нацгвардейцев, оба из которых находятся в критическом состоянии в двух разных больницах, также получило серьезные ранения, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", - написал Трамп.

Напомним

Вблизи Белого дома США произошла стрельба, в результате чего погибли двое нацгвардейцев.