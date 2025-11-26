$42.400.03
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 18489 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
15:41 • 11951 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 12704 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
15:02 • 8178 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
14:47 • 5796 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38 • 4364 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29 • 8374 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17 • 20539 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23 • 23214 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Животное, которое ранило двух нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену": Трамп о стрельбе возле Белого дома

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Американский президент Дональд Трамп написал в соцсети, что тот, кто стрелял возле Белого дома в нацгвардейцев, заплатит чрезвычайно высокую цену, несмотря на то, что сообщалось, что стрелок ранен.

"Животное, которое ранило двух нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену": Трамп о стрельбе возле Белого дома

Президент США Дональд Трамп отреагировал на стрельбу вблизи Белого дома, заявив, что животное, ранившее двух нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену. Он отметил, что двое нацгвардейцев находятся в больнице в критическом состоянии, а стрелок также получил серьезные ранения. Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН.

Подробности

"Животное, ранившее двух нацгвардейцев, оба из которых находятся в критическом состоянии в двух разных больницах, также получило серьезные ранения, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", - написал Трамп.

Напомним

Вблизи Белого дома США произошла стрельба, в результате чего погибли двое нацгвардейцев.

Павел Башинский

