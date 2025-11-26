"Тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, заплатить дуже високу ціну": Трамп про стрілянину поблизу Білого дому

$42.400.03
48.950.03
ukenru
15:50 • 14154 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 19913 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 12638 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 13349 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 9176 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 6242 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 4736 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 8500 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 20944 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 23603 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.1м/с
90%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto26 листопада, 12:02 • 29374 перегляди
Повідомлення про залишення Чернишова під вартою було помилкою - АП ВАКС26 листопада, 13:31 • 5122 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 19772 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 12887 перегляди
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго16:49 • 9450 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 12943 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 19913 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 20944 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 19816 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto26 листопада, 13:23 • 23603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Село
Гонконг
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 32269 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 66634 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 83588 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 83648 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 90365 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Boeing Starliner
Фільм
Джеймс Вебб (телескоп)

"Тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, заплатить дуже високу ціну": Трамп про стрілянину поблизу Білого дому

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Американський президент Дональд Трамп написав у соцмережі, що той, хто стріляв поблизу Білого дому у нацгвардійців заплатить надзвичайно високу ціну попри те, що повідомлялося, що стрільця поранено.

"Тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, заплатить дуже високу ціну": Трамп про стрілянину поблизу Білого дому

Президент США Дональд Трамп відреагував на стрілянину поблизу Білого дому, заявивши, що тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, заплатить дуже високу ціну. Він зазначив, що двоє Нацгвардійців перебувають у лікарні у критичному стані, а стрілок також отримав серйозні поранення. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.

Деталі

Тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, обидва з яких перебувають у критичному стані в двох різних лікарнях, також отримала серйозні поранення, але, незважаючи на це, заплатить дуже високу ціну

- написав Трамп.

Нагадаємо

Поблизу Білого дому США сталася стрілянина, внаслідок чого загинуло двоє Нацгвардійців.

Павло Башинський

Новини Світу
Соціальна мережа
Сутички
Truth Social
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки