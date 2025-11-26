"Тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, заплатить дуже високу ціну": Трамп про стрілянину поблизу Білого дому
Київ • УНН
Американський президент Дональд Трамп написав у соцмережі, що той, хто стріляв поблизу Білого дому у нацгвардійців заплатить надзвичайно високу ціну попри те, що повідомлялося, що стрільця поранено.
Президент США Дональд Трамп відреагував на стрілянину поблизу Білого дому, заявивши, що тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, заплатить дуже високу ціну. Він зазначив, що двоє Нацгвардійців перебувають у лікарні у критичному стані, а стрілок також отримав серйозні поранення. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.
Деталі
Тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, обидва з яких перебувають у критичному стані в двох різних лікарнях, також отримала серйозні поранення, але, незважаючи на це, заплатить дуже високу ціну
Нагадаємо
Поблизу Білого дому США сталася стрілянина, внаслідок чого загинуло двоє Нацгвардійців.