"Тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, заплатить дуже високу ціну": Трамп про стрілянину поблизу Білого дому

Президент США Дональд Трамп відреагував на стрілянину поблизу Білого дому, заявивши, що тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, заплатить дуже високу ціну. Він зазначив, що двоє Нацгвардійців перебувають у лікарні у критичному стані, а стрілок також отримав серйозні поранення. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.

Деталі

Тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, обидва з яких перебувають у критичному стані в двох різних лікарнях, також отримала серйозні поранення, але, незважаючи на це, заплатить дуже високу ціну - написав Трамп.

Нагадаємо

Поблизу Білого дому США сталася стрілянина, внаслідок чого загинуло двоє Нацгвардійців.